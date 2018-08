Von den Fenstern hängen schwarze Fahnen, die Haustüren sind mit Polit-Aufklebern überzogen, an vielen Wänden in der Rigaer Straße kleben Plakate, die zu Demonstrationen aufrufen. Freiheit für die Gefangenen, Kampf den Spekulanten, nieder mit dem Polizeistaat. An diesem Morgen ist die Straße in Friedrichshain fast leer. Die Bewohner des in den Neunzigerjahren besetzen Hauses, das in Berlins Innenpolitik für massiven Streit sorgt, äußern sich ungern öffentlich. Kontaktversuche bleiben in diesen Tagen: Versuche.

Im Viertel selbst, beim Bäcker, vor der Kita, am Altenheim aber reden sie an diesem Donnerstag vor allem über die Zumutungen der Rigaer Straße. Die einen scheinen nur noch zu wollen, dass die einstigen Hausbesetzer den Kiez verlassen. Dass es ruhiger wird, keine Demos, kein Punkrock, kein Blaulicht. Die anderen machen für den Krawall im Kiez die Polizei verantwortlich. In der Bäckerei sagt die Chefin: Der Kiez sei gespalten. Fifty-Fifty.

Seit Jahren schlägt sich die Berliner Landespolitik mit der Rigaer Straße 94 herum. Es gab Randale, Gewalt, riesige Polizeieinsätze, auch illegale. Erst versuchte es der frühere Innensenator Frank Henkel (CDU) mit harter Hand – und scheiterte. Rot-Rot-Grün probiert es auf die sanftere Tour. Die Gewalt, für die Linksautonomen legitime Praxis gegen einen kapitalistischen, angeblichen repressiven Staat, stoppt das nicht.

Im Viertel wachsen Sorge und Wut

Jetzt aber könnten die Linksextremen überzogen haben. In dieser Woche wurde bekannt, dass sie Nachbarn bedrohen, ein Kiezgericht einberufen haben. In der Senatsjustizverwaltung haben sie einen Spitzenbeamten bedroht – in dessen Dienstbüro.

Nach dieser Woche also, das fürchten vermutlich auch die Männer und Frauen in den Hausprojekten, dürfte der Druck auf die einst besetzen Häuser steigen. Und im Viertel wachsen Sorge und Wut.

Justizsenator Dirk Behrendt ist ein Grüner, ihm gelingt in diesen Tagen vorerst beides: den Vorfall ernstzunehmen, aber nicht zu ernst. Die Justizverwaltung erstattet lediglich Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Dagegen sagt Tom Schreiber, Innenexperte des Koalitionspartners SPD: "Das ist Terrorismus!" Die oppositionelle CDU sieht das ähnlich. Sie verlangt, in der ersten Sitzung des Innenausschusses nach der Sommerpause über die Hausbesetzer aus der Rigaer Straße zu sprechen. Wieder mal.



"Wenn die Leute aus der Rigaer Straße ein Problem mit dem Strafvollzug haben, bin ich der Ansprechpartner", sagt Behrendt am Donnerstag. Allmählich wird es für den Senat schwierig, nicht durchzugreifen. Aus der SPD-geführten Innenverwaltung heißt es: "Hier werden rote Linien überschritten." Das Einzelpersonen bedroht würden, befürworte nicht mal jeder in der linken Szene – es seien im Friedrichshainer Nordkiez um die Rigaer Straße "Isolierungstendenzen" zu beobachten. Das war noch vor wenigen Jahren anders. Die Aktivisten haben mit ihren Exzessen viel Sympathie in einem traditionell linken Viertel verspielt.

Sie nennen es einen Racheakt

Dienstag: Zehn bis 15 junge Männer und Frauen marschieren in die Senatsjustizverwaltung in Schöneberg. Hinein in den Kolossalbau, Marmorboden, Flügeltüren, errichtet 1914 als Europas modernstes Bürohaus. Sie suchen einen Beamten. In welchem Büro er sitzt, sagt ihnen der Pförtner. Sie klopfen, der Mann öffnet.