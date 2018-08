Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bestürzt gezeigt über die erneuten Ausschreitungen in Chemnitz. "Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab, dass es Hass auf der Straße gab, und das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun", sagte Merkel. "Es darf auf keinem Platz und keiner Straße zu solchen Ausschreitungen kommen."

Merkel sprach den Angehörigen des Getöteten ihr Mitgefühl aus. Auf die Frage, ob die sächsische Polizei die Lage in Chemnitz noch im Griff habe, antwortete sie: "Die Polizei hat dort natürlich alles unternommen, um die Dinge vernünftig zu Ende zu bringen, noch mehr Gewalt zu verhindern." Es sei aber gut, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer dem Freistaat Sachsen jetzt Unterstützung angeboten habe, "um Recht und Ordnung aufrecht zu erhalten und die Gesetze einzuhalten".

Am Rande eines Stadtfestes in Chemnitz war am Wochenende ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass er später starb. Als Tatverdächtige gelten ein Syrer und ein Iraker. Am Sonntag waren daraufhin Rechtsextreme durch die Stadt gezogen. Einige von ihnen griffen Menschen an, die sie für Ausländer hielten. Am Montagabend wurden bei neuen Protesten nach Angaben der Polizei 20 Menschen verletzt, darunter zwei Polizisten. Es waren erneut rechte Demonstranten auf den Straßen von Chemnitz unterwegs gewesen, aber auch Menschen, die sich einer Gegendemonstration angeschlossen hatten.