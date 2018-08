Als erster führender CDU-Politiker hat sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther für eine Koalition mit der Linkspartei ausgesprochen. Er beschränkte das aber auf Länderebene im Osten: "In Ostdeutschland ist die Parteienlandschaft eine andere als im Westen", sagte er der Rheinischen Post. "Wenn Wahlergebnisse es nicht hergeben sollten, dass gegen die Linke eine Koalition gebildet wird, muss trotzdem eine handlungsfähige Regierung gebildet werden. Da muss die CDU pragmatisch sein."

Günther unterstützt damit entsprechende Äußerungen aus der CDU in Brandenburg, wo im Herbst 2019 der Landtag gewählt wird. Der brandenburgische CDU-Chef Ingo Senftleben hatte angekündigt, dass er nach der Wahl auch mit der Linkspartei und AfD sprechen wolle, die beide im Osten besonders stark sind. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss er aber so gut wie aus. In Brandenburg regiert derzeit ein Bündnis aus SPD und der Linken.

Für Bartsch und Bouffier keine Option

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hält eine Koalition von CDU und Linkspartei allerdings für unvorstellbar. In Reaktion auf seinen Parteikollegen Günther sagte der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende: "Die CDU und die Linkspartei trennen Welten. Deshalb ist das für die Union und erst recht für die CDU Hessen keine Option." Mit Blick auf die Landtagswahl am 28. Oktober erklärte er der Süddeutschen Zeitung: "Wir machen nichts mit der Linkspartei und nichts mit der AfD. Alles andere ist potenziell koalitionsfähig."

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch kann sich ein solches Bündnis ebenso wenig wie Bouffier vorstellen. "Demokratische Parteien müssen prinzipiell gesprächsbereit sein, aber Union und Linke trennen in zentralen Fragen politische Welten", sagte er in Reaktion auf Daniel Günthers Vorstoß. "Die Linke wird in allen Wahlkämpfen die grundsätzlichen Unterschiede zur CDU sichtbar machen."

Der CSU-Politiker und Vizepräsident des Bundestags, Hans-Peter Friedrich, erklärte unterdessen auf Twitter: "Teile der CDU scheinen völlig die politische Orientierung zu verlieren." Auch der FDP-Chef Christian Lindner meldete sich auf Twitter zu Wort: "Wenn die Partei von Adenauer und Kohl mit der Partei des ,demokratischen Sozialismus' koaliert, verliert sie ihre Seele. Und wer mit der FDP koaliert und zugleich mit der Linken liebäugelt, erreicht den Gipfel der Beliebigkeit."

Daniel Günther ist seit gut einem Jahr Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, wo es ein Dreierbündnis aus CDU, Grünen und FDP gibt. Der Union legte er nahe, eine solche Koalition nach der nächsten Wahl auch im Bund einzugehen: "Wenn Jamaika 2021 auf Bundesebene gelingen kann, dann wäre das für Deutschland das beste Modell." Dieses Bündnis war nach der Bundestagswahl 2017 nicht zustande gekommen, weil die FDP die Gespräche abgebrochen hatte.