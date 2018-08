Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-jährigen sind in Chemnitz rund 800 mutmaßlich rechte Demonstranten durch die Stadt gezogen. Nach Polizeiangaben kam es zu Zusammenstößen und Flaschenwürfen, mindestens ein Beamter wurde verletzt. Wie eine Sprecherin sagte, gab es zwei Anzeigen wegen Körperverletzung, eine wegen Bedrohung und eine wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Ob es Festnahmen gab, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.



Laut der Chemnitzer Freien Presse waren die Demonstranten dem Aufruf einer rechten Ultra-Fußballvereinigung gefolgt. Diese hatte demnach auf Facebook dazu aufgerufen, "zu zeigen, wer in der Stadt das sagen hat."

Hintergrund ist ein Streit zwischen Menschen verschiedener Nationalitäten in der Nacht zum Sonntag am Rande des Chemnitzer Stadtfestes. Dabei wurde ein 35-jähriger Deutscher getötet und zwei weitere Menschen schwer verletzt.



Die Polizei fasste nach eigenen Angaben zwei Männer, die sich vom Tatort entfernt hatten. Ob sie in den Streit involviert waren, ist noch unklar. Angaben über die Nationalität der Männer wurden zunächst keine gemacht. Auch der Grund für die Auseinandersetzung müsse noch ermittelt werden.



Berichte von Übergriffen auf Migranten

Laut Polizei hatte es am Sonntag mehrere Aufrufe im Internet gegeben, sich in der Innenstadt einzufinden. Am frühen Nachmittag versammelten sich zunächst rund 100 Teilnehmer einer Kundgebung der Alternative für Deutschland (AfD). Die Veranstaltung blieb laut Polizei störungsfrei. Dem folgte die zweite Kundgebung, der deutlich mehr Menschen folgten.



"Die Personengruppe reagierte nicht auf die Ansprache durch die Polizei und zeigte keine Kooperationsbereitschaft", teilten die Beamten mit. Die Gruppierung habe sich plötzlich in Bewegung gesetzt. Die Behörden mussten demnach zusätzliche Einheiten Bereitschaftspolizei nach Chemnitz beordern.

Nach Berichten der Bild-Zeitung nahmen an der Demonstration "gewaltbereite Rechte" teil, die gegen Ausländerkriminalität protestierten und Sprüche wie "Wir sind das Volk" skandierten. Der MDR berichtete von Rangeleien. Antifaschistische Aktivisten berichteten in sozialen Medien von Übergriffen auf Migranten.

Stadtfest vorzeitig beendet

Die Stadtverwaltung zeigte sich besorgt über die spontanen Demonstrationen. "Wir sind erschrocken, über die Menschenansammlungen, die passiert sind", sagte der Stadtsprecher Robert Gruner. Man habe friedlich miteinander das Jubiläum der Stadt feiern wollen. Nun habe sich jedoch gezeigt, dass es richtig war, dass Stadtfest vorzeitig abzubrechen. Statt wie geplant um 20 Uhr war das Fest vier Stunden früher beendet worden.



"Wenn ich sehe, was sich in den Stunden am Sonntag hier entwickelt hat, dann bin ich entsetzt", sagte Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) dem MDR. "Dass es möglich ist, dass sich Leute verabreden, ansammeln und damit ein Stadtfest zum Abbruch bringen, durch die Stadt rennen und Menschen bedrohen - das ist schlimm."