Asylbewerber sollten nach Worten des schleswig-holsteinischen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Zuwanderungsverfahren wechseln können. "Ich würde mir eine klare Regelung wünschen, die integrierten und auf dem Arbeitsmarkt benötigten Asylbewerbern den Wechsel in ein reguläres Zuwanderungsverfahren ermöglicht", sagte Günther dem Tagesspiegel.

Gleichzeitig plädierte Günther für großzügige Regelungen beim geplanten Einwanderungsgesetz: "Wenn jemand eine gute Ausbildung hat und mit wenigen Zusatzqualifikationen hier auch arbeiten darf, würde mir das als Voraussetzung genügen", sagte er.

Es gebe in Deutschland mittlerweile einen "Riesenbedarf" an Fachkräften, beispielsweise im Pflegesektor, sagte der CDU-Politiker. "Da müssen wir mehr für unsere eigene Ausbildung tun, aber es ist erkennbar, dass wir an unsere Grenzen stoßen. Deshalb sollten wir die Möglichkeiten, Menschen für solche Jobs nach Deutschland zu holen, deutlich lockern."



Immer wieder wird kritisiert, dass die Behörden auch gut integrierte Asylbewerber abschieben, die eine gute Perspektive auf dem Arbeitsmarkt haben. "Tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, dass die falschen Menschen Deutschland verlassen müssen", hatte zuletzt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gesagt. Das sei auch ein Problem für die Unternehmen, die Asylbewerber ausbilden oder anstellen.