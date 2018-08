Der Abwärtstrend für die Union setzt sich fort, wie der aktuelle ARD-Deutschlandtrend zeigt. Bereits seit ein paar Monaten wird die Zustimmung zu CDU und CSU in mehreren Umfragen weniger. Im April hatte sie laut infratest bei 33 Prozentpunkten gelegen, im Mai dann bei 32, im Juni bei 31, im Juli bei 30 und nun fiel sie auf 29 Prozentpunkte.



Die SPD liegt dem Deutschlandtrend zufolge unverändert bei 18 Prozent und damit nur noch einen Punkt vor der AfD, die nun auf 17 Prozent erreicht. Die Grünen kommen demnach auf 15, die Linke bleibt bei 9 und die FDP liegt bei 7 Prozent.

Als ein Grund für die Verschlechterung bei der Union gilt vielen der Asylstreit, der die Parteien wochenlang begleitete. Dabei messen die nun für den Deutschlandtrend befragten Bürger diesem Thema gar nicht so eine große Bedeutung bei: Für 69 Prozent ist die Gesundheits- und Pflegepolitik sehr wichtig, für 55 Prozent das Thema Kriminalität, für 52 Prozent die Klimapolitik und für 51 Prozent die Frage nach bezahlbarem Wohnraum. Das Thema Asylpolitik schätzen nur 39 Prozent als sehr wichtig ein. Zugleich halten 62 Prozent der Befragten die Integration von schon seit Jahrzehnten in Deutschland lebenden Menschen für sehr gut oder gut gelungen. Die gegenteilige Meinung haben 33 Prozent. Schlecht bewerten viele Befragte die politische Arbeit der Regierungskoalition und würden ihre Wahlentscheidung davon abhängig machen.



Fast drei Viertel der Befragten (74 Prozent) sind mit der Arbeit der Bundesregierung weniger oder gar nicht zufrieden, nur 25 Prozent äußern sich positiv. Das sind zwar 4 Prozentpunkte mehr als im Vormonat, der Wert gehört aber immer noch mit zu den schlechtesten, die im Deutschlandtrend bisher gemessen wurden.

Über die Unsicherheiten von Umfragen

Repräsentative Umfragen unterliegen immer Fehlern. Man kann davon ausgehen, dass der tatsächliche Wert mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Bereich von einem bis drei Prozentpunkten über oder unter den letztlich angegebenen Messwerten liegt. Den Korridor dieses statistischen Fehlers zeigen wir ab sofort in unseren Grafiken zu Wahlumfragen.

Die Ergebnisse basieren immer auf Stichprobenbefragungen. Diese decken in der Regel nur spezielle Teile der Bevölkerung ab (z.B. Menschen mit Festnetz-Telefonanschluss oder Internetnutzer). Einige potenzielle Teilnehmer sind ablehnend und wollen erst gar nicht befragt werden. Fragen werden mitunter auch falsch verstanden und nicht immer aufrichtig beantwortet. Zum Beispiel auch in Reaktion auf vorangegangene Umfragen. Um jedoch ein allgemeines Meinungsbild über alle Bevölkerungsgruppen hinweg zu berechnen, müssen die Demoskopen fehlende Messwerte und vermutete Ungenauigkeiten ausgleichen und die vorliegenden Zahlen neu gewichten. Diese (in der Regel nicht transparenten) Formeln unterscheiden sich in den Instituten und führen daher zu unterschiedlichen Aussagen.

Umfragewerte sind immer Momentaufnahmen. Mehr als eine grobe Tendenz für ein Meinungsbild lässt sich daraus nicht ableiten. Selbst wenn die Aussagen und Berechnungen zum Veröffentlichungszeitpunkt der Umfrage nahe an der Realität liegen, ist immer noch offen, ob die damals befragten Wähler zum Beispiel später tatsächlich ihre Stimme abgeben oder sich kurzfristig umentscheiden.