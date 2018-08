Die Idee der CDU zur Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht stößt innerhalb der Partei nicht nur auf Unterstützung. Mehrere Politiker äußerten Skepsis an dem Vorschlag, junge Menschen zu einem Dienst in der Bundeswehr oder in einer sozialen Einrichtung zu verpflichten.



Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter etwa warnte im Gespräch mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten vor der Gefahr, dass ein verpflichtender Gesellschaftsdienst Arbeitsplätze bedrohen könne. Außerdem dürfe der Dienst kein "stumpfer Selbstzweck sein", sagte Kiesewetter.

Der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), der die Abschaffung der Wehrpflicht mitinitiiert hatte, äußerte vor allem Bedenken angesichts der Finanzierung einer solchen Dienstpflicht – die Kosten seien exorbitant: "Die notwendigen Finanzmittel für bis zu 700.000 junge Menschen pro Jahr würden erhebliche Einschnitte in anderen Bereichen nach sich ziehen. Nicht zuletzt bei der Ausrüstung der Bundeswehr." Für die Einführung einer solchen Pflicht ist Guttenberg zufolge zudem eine Grundgesetzänderung nötig.

"Zwangsdienste sind menschenrechtswidrig"

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dagegen zeigte sich von der Idee eines Gesellschaftsdiensts überzeugt: "Eine Dienstpflicht kann dazu beitragen, sowohl die Herausforderungen im Sozialen als auch bei der Verteidigung unseres Landes besser zu bewältigen", sagte er der Bild. Er könne sich eine Volksbefragung vorstellen.

Vonseiten des Koalitionspartners SPD wurden Zweifel an der Zulässigkeit einer Dienstpflicht laut: Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Fritz Felgentreu, sprach von erheblichen rechtlichen Schwierigkeiten: "Zwangsdienste sind nach europäischem Recht menschenrechtswidrig", sagte er der Welt. Ob eine rechtskonforme Umsetzung möglich wäre, sei "völlig offen". Sympathien für das Projekt beobachte er allerdings in "fast allen politischen Lagern", sagte Felgentreu.

Während der FDP-Chef Christian Lindner eine Dienstpflicht strikt ablehnt, sagte Bremens FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner der Bild: "Ich bin persönlich für ein verpflichtendes Jahr, egal, ob Wehrpflicht oder soziales Jahr. Es ist wichtig, früh Verantwortung zu übernehmen und zu lernen, für andere einzustehen."

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider, bezeichnete die Diskussion um die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht als "Gespensterdebatte". Viel wichtiger sei es, den Bundesfreiwilligendienst attraktiver zu gestalten, forderte Schneider in der Rheinischen Post. Derzeit seien rund 39.000 Freiwillige im Einsatz. Mit höheren finanziellen Mitteln könnten nach Ansicht Schneiders deutlich mehr junge Menschen beschäftigt werden. Auch der nordrhein-westfälische Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) forderte eine Stärkung des freiwilligen sozialen Jahres: Die Arbeit von Freiwilligen müsse bei der Berufsausbildung etwa in Gesundheits- und Sozialberufen höher angerechnet werden, sagte Laumann der Rheinischen Post.