Was ist mit Spurwechsel gemeint?

Ein Spurwechsel in der Migrationspolitik bedeutet, dass abgelehnten Asylbewerbern, die bereits in Deutschland sind, über ein neues geplantes Einwanderungsgesetz der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtert wird. Sie würden dann vom Asylrecht in das neue Einwanderungsrecht wechseln können. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Debatte um den Spurwechsel in dieser Woche angestoßen. "Es ist wichtig, dass Menschen, wenn sie integriert sind, wenn sie eine Ausbildung schon abgeschlossen haben, die Möglichkeit haben, auch auf dem Arbeitsmarkt tätig zu sein", sagte er.

Ist die Idee neu?

Nein, SPD, FDP und Grüne fordern diese Möglichkeit des Wechsels in der zuständigen Gesetzgebung schon länger. In diesem Herbst will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD die Eckpunkte des neuen Einwanderungsgesetzes vorstellen. Vermutlich wird Heil seinen Entwurf aufbauend auf den bestehenden Konzepten seiner Partei entwerfen. Außerdem existiert in der deutschen Gesetzgebung bereits die sogenannte "3-plus-2-Regelung". Sie erlaubt Flüchtlingen, die bereits eine Ausbildung in Deutschland begonnen haben, diese abzuschließen und eine Anschlussbeschäftigung auszuüben.

Warum gibt es den Vorschlag überhaupt?

Union und SPD haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass Deutschland ein Einwanderungsgesetz braucht, damit der Fachkräftemangel überwunden werden kann. Achim Dercks, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, bestätigt diesen Mangel: "Nur inländische Arbeitskräfte reichen nicht mehr aus, um die vielen offenen Stellen zu besetzen." Der Spurwechsel könnte dafür ein Element sein.

Wie sehen die bestehenden Regelungen aus?

Bisher gelten für die Einwanderung nach Deutschland aus Nicht-EU-Ländern je nach Bildungsstand unterschiedliche Regeln: Nicht-Akademiker können nur einwandern, wenn sie einen Arbeitsplatz in einem der sogenannten Mangelberufe, zum Beispiel in der Pflege haben. Akademiker können auch ohne konkretes Arbeitsangebot einreisen und sich dann innerhalb von sechs Monaten eine Beschäftigung suchen, wenn sie über einen deutschen oder einem deutschen Hochschulabschluss vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss verfügen und ihr Lebensunterhalt gesichert ist. Das trifft nur auf wenige Fachkräfte zu.

Was spricht gegen den Vorschlag des Spurwechsels?

Daniel Günther musste für seinen Vorschlag Kritik aus der Union hinnehmen. Der Fraktionschef von CDU und CSU Volker Kauder befürchtet, dass die Gesetzesänderung neue Anreize für Personen schaffen würde, nach Deutschland zu kommen. Er fordert: "Fachkräfte, die zu uns kommen, müssen grundsätzlich eine konkrete Jobzusage haben." Auch die AfD lehnt den Vorschlag ab. Die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel sagte, eine solche Regelung bedeute eine Prämie für illegale Einwanderer, die das Asylrecht missbrauchten, um sich eine Eintrittskarte nach Deutschland zu verschaffen.

Was spricht für den Spurwechsel?

Laut Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung könnten deutsche Firmen und der Sozialstaat von der Möglichkeit eines Spurwechsels für Menschen, die bereits hier sind, profitieren. Allerdings unter der Bedingung, dass die Menschen beschäftigt sind und ihren Lebensunterhalt selbst finanzieren können. "Entscheidend sei, wie die Politik den Spurwechsel konkret ausgestaltet", sagt Brücker. Generell gelte: "Ist die Perspektive einer solchen Möglichkeit unsicher, können Flüchtlinge die Wahrscheinlichkeiten nicht kalkulieren und die Pull-Faktoren bleiben gering. Migranten haben also weniger Grund, nach Deutschland zu kommen."

Damit die Regelung gelingt, ist laut Brücker wichtig, dass die Menschen im Land eine realistische Perspektive zum Bleiben haben. Nur dann lohne es sich für sie, zum Beispiel die Sprache zu erlernen. Auch für Unternehmen sei die Perspektive wichtig, denn jede Einstellung kostet Geld.

Wie viele Flüchtlinge können helfen, den Fachkräftemangel zu mindern?

Der Anteil von Flüchtlingen mit abgeschlossener Berufsausbildung oder Hochschulstudium liegt laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bei etwa 18 bis 20 Prozent. Etwa acht Prozent sind aktuell an Schulen, Hochschulen oder in einer beruflichen Ausbildung. "Das ist eine Momentaufnahme", sagt Brücker, die Tendenz sei steigend. Außerdem könnten auch Flüchtlinge ohne entsprechende Ausbildung in qualifizierten Tätigkeitsbereichen arbeiten. Das liege daran, dass es in ihren Herkunftsländern kein vergleichbares Ausbildungssystem gebe, sie den Beruf dort aber bereits ausgeübt hätten.

Allerdings gebe es derzeit nicht nur einen Bedarf bei Fachkräften, sondern auch an Menschen, die in sogenannten Helfertätigkeiten arbeiteten, also im gering qualifizierten Dienstleistungssektor, zum Beispiel in der Gastronomie, beim Bau oder in der Pflege. "Das sind Tätigkeiten, die gemacht werden müssen. Dafür brauchen die Menschen nicht unbedingt eine abgeschlossene Berufsausbildung, trotzdem haben diese Tätigkeiten einen enormen gesellschaftlichen Wert. Es wäre nicht klug, auf diese Menschen zu verzichten", sagt Brücker.