Die CSU unterliegt in Bayern laut einer neuen Forsa-Umfrage weiterhin einem negativen Trend. Der im Auftrag von RTL und n-tv erstellten Erhebung zufolge kommt die Partei derzeit auf 37 Prozent und ist damit weit von einer absoluten Mehrheit entfernt. Das entspricht der Tendenz anderer Umfragen, die in den vergangenen Wochen durchgeführt wurden.

Von der Schwäche der CSU profitieren der Umfrage zufolge die Grünen. Die Partei kommt derzeit auf 17 Prozent und liegt damit deutlich vor der AfD mit 13 Prozent und der SPD mit zwölf Prozent. Die Freien Wähler liegen in der Forsa-Erhebung bei acht Prozent. Die FDP muss mit fünf Prozent um den Einzug in den Landtag bangen, die Linkspartei würde mit vier Prozent an der Fünfprozenthürde scheitern.

Forsa-Chef Manfred Güllner konstatierte einen Vertrauensverlust der Wähler in die CSU. Daran sei die Partei zum größten Teil selbst schuld. "Die CSU-Strategie, ihren Vertrauensschwund durch den mit der CDU angezettelten Konflikt beim Thema Flüchtlingspolitik zu stoppen, ist bislang ohne Erfolg. Im Gegenteil: Die CSU selbst ist für die Bayern zum Problem geworden", sagte Güllner. Demnach nannten die Befragten bei der Frage nach den "größten Problemen auf Landesebene" an erster Stelle mit 34 Prozent die CSU und ihren Ministerpräsidenten Markus Söder. Danach folgen das Thema Flüchtlinge (28 Prozent) und die Lage am Wohnungsmarkt (26 Prozent).

Bildungspolitik auf Landesebene wichtig

In den anderen Bundesländern sehen die Befragten der Erhebung zufolge andere Probleme als entscheidend an: Im Osten Deutschlands empfinden laut Forsa-Umfrage nur elf Prozent, im Westen sogar nur sieben Prozent, Unmut über ihre Landespolitiker. Das Thema Flüchtlinge ist in Ostdeutschland nur für zehn Prozent der Wahlberechtigten wichtig, im Westen nur für acht Prozent.

Die wichtigsten Probleme auf Landesebene sind demnach in Ostdeutschland die Schul- und Bildungspolitik (21 Prozent), die Armut und das soziale Gefälle (19 Prozent), Verkehrsprobleme (16 Prozent), die Lage am Arbeitsmarkt (15 Prozent), die Abwanderung junger Menschen (14 Prozent) und die schlechte Infrastruktur (12 Prozent). Für die Westdeutschen (ohne Bayern und die Stadtstaaten) sind die wichtigsten Probleme laut Forsa-Erhebung auf Landesebene der Verkehr (39 Prozent), Schul- und Bildungspolitik (24 Prozent), die Lage am Wohnungsmarkt (19 Prozent), die schlechte Infrastruktur (14 Prozent) sowie Klima- und Umweltschutzprobleme (13 Prozent).

In Bayern wird am 14. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Für die Umfrage wurden in den vergangenen zwei Wochen 1.105 bayerische Wahlberechtigte befragt. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei 2,5 Prozentpunkten.