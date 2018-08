Nach der FDP wollen nun auch die Grünen die Treffen von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen mit hochrangigen Politikerinnen und Politikern der AfD zum Thema im Bundestag machen und den Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes im Innenausschuss befragen. Es gebe "viele Ungereimtheiten und Merkwürdigkeiten und insgesamt ein sehr unschönes Bild", sagte Grünenfraktionsvize Konstantin von Notz im SWR. Daher müsse es zügig und umfassend Aufklärung geben.

Das Bundesinnenministerium hat kürzlich bestätigt, dass sich Maaßen vor etwa drei Jahren mit der damaligen AfD-Vorsitzenden Frauke Petry zweimal getroffen hatte. Damit reagierte das Ministerium unter der Leitung von CSU-Chef Horst Seehofer auf die Behauptung von AfD-Aussteigerin Franziska Schreiber, der Chef des Inlandsgeheimdienstes habe der damaligen Parteichefin nahegelegt, ein Parteiausschlussverfahren gegen den Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke einzuleiten, ansonsten wäre eine Beobachtung und Nennung der Partei im Verfassungsschutzbericht unvermeidbar.

Diese Aussagen wies das Ministerium zurück. Der Verfassungssitzpräsident habe "keine Empfehlungen oder Ratschläge hinsichtlich des Umgangs mit Personen oder Strömungen der AfD gegeben", hieß es in der Stellungnahme des Innenministeriums. Maaßen hatte selbst über einen Sprecher erklären lassen, er hege keine Sympathie für die AfD.

Wie viele Treffen gab es?

Für den Grünenfraktionsvize Von Notz sind damit aber noch viele Fragen offen. So sei beispielsweise noch unklar, wie viele Treffen dieser Art es gegeben habe und was die genauen Hintergründe gewesen seien, sagte er im SWR und plädierte dafür, das für die Geheimdienste zuständige Parlamentarische Kontrollgremium müsse sich mit dem Thema befassen – und zwar in nächster Zeit: "Wir können jetzt nicht die Sommerpause abwarten."

Bereits am Wochenende hatte sich die FDP dafür ausgesprochen, Maaßen im Innenausschuss zu befragen – nach den Parlamentsferien. "Das Parlament hat ein Recht, zu erfahren, wie ein 'allgemeiner Austausch' von BfV-Präsident Maaßen mit einer rechtspopulistischen Partei aussieht", sagte der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser dem Spiegel und kritisierte, jeden Tag kämen nur "millimeterweise weitere Aspekte der Causa Maaßen ans Licht".

Damit spielt Strasser auf Äußerungen des heutigen AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland an, der am Wochenende in einem Interview sagte, auch er habe sich mit Maaßen getroffen. Er habe für das Gespräch ein "konkretes Anliegen" gehabt, sagte Gauland den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Es gab den Verdacht, dass wir in der Fraktion einen Einflussagenten Moskaus hätten." Das habe er aufklären wollen. "Herr Maaßen hat mir nach einer gewissen Prüfung gesagt, dass da nichts dran ist", berichtete Gauland. "Das war aber auch alles."

Der Grünenpolitiker Von Notz bezeichnete diese Äußerungen im SWR als "maximal kuriosen Vorgang". Es sei befremdlich, dass "sozusagen jemand Parteikollegen checken lässt vom Bundesamt für Verfassungsschutz".