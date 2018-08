Der Kauf von Immobilien könnte in Deutschland bald günstiger werden. Derzeit werde eine Umverteilung der Kaufnebenkosten geprüft, sagte Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD). Demnach könnten Käufer künftig vor allem bei den Maklerkosten entlastet werden.

Möglicherweise werde das Bestellerprinzip wie bei der Vermietung auch beim Kauf eingeführt, teilte Barley mit. Laut dieser Regelung trägt derjenige die Maklerkosten, der diesen beauftragt hat – beim Immobilienkauf also der Verkäufer. Bei der Vermittlung von Mietwohnungen sei dieses Prinzip ein "wichtiger Schritt gewesen, um die Mieter spürbar zu entlasten", sagte Barley.



Die Maklergebühr schwankt in Deutschland derzeit zwischen 5,95 und 7,14 Prozent des Kaufpreises. Das bereitet vor allem Käufern in Großstädten Probleme. In Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen und Brandenburg zahlt der Käufer die Provision komplett, in den anderen Bundesländern wird sie in der Regel zwischen dem Käufer und Verkäufer geteilt. Vor allem jüngere Familien können die Mittel dafür immer seltener aufbringen, da mit steigenden Kaufpreisen auch die Nebenkosten steigen. Laut Barley wird daher oftmals ein Kauf im Umland der Städte geprüft.

Maklerkosten und die zu zahlende Grunderwerbssteuer fressen häufig einen Großteil des angesparten Eigenkapitals der Käufer auf, zumal die Nebenkosten bei steigenden Immobilienkosten mitsteigen. Ein Beispiel: Kostet eine Immobilie in Berlin 400.000 Euro, fallen allein 28.560 Euro an Maklerprovision für die Käufer an, sowie 24.000 Euro Grunderwerbssteuer plus Notarkosten – Geld, für das man sich auch mehrere Autos kaufen könnte.



Kostete beispielsweise ein neues Reihenhaus in Berlin im Jahr 2010 etwa 270.000 Euro, waren es im Jahr 2016 schon 350.000 Euro. Die Kaufnebenkosten summierten sich im Jahr 2010 noch auf knapp 35.500 Euro, im Jahr 2016 lagen sie für dasselbe Reihenhaus bei gut 46.000 Euro. Gleichzeitig ist das mittlere Finanzvermögen der deutschen Haushalte allerdings gesunken – laut Bundesbank in den Jahren 2010 bis 2014 von gut 17.000 auf 16.600 Euro, 2016 dürfte es etwa 16.000 Euro betragen haben.



Die große Koalition will vor allem Familien den Kauf von Immobilien erleichtern. Eine Maßnahme dafür soll das Baukindergeld sein. Dessen Wirkung ist allerdings umstritten.