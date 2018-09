Kurt Gribl sagt von sich selbst, er sei ein Exot. Der Oberbürgermeister von Augsburg ist der einzige Lokalpolitiker im CSU-Präsidium, erst nach seinem Wahlsieg 2008 ist er in die CSU eingetreten. Er gilt als undogmatisch und besonnen und während manche seiner Parteifreunde rhetorisch der AfD nacheifern, demonstriert Gribl gegen Pegida. Nur: Er drängt sich damit nicht in den Vordergrund. Beim Interview im Rathaus ist er überrascht. Er könne sich gar nicht vorstellen, was überregionale Medien von ihm wissen wollen könnten.



ZEIT ONLINE: Es heißt häufig, Deutschland sei gespalten. Herr Gribl, als Oberbürgermeister von Augsburg: Ist Ihre Stadt gespalten?

Kurt Gribl: Die Diskussionen, die im Land geführt werden, sind natürlich auch in den Städten spürbar, auch in Augsburg. Im Vorfeld von Wahlen hat es immer wieder Profilierungsversuche verschiedener politischer Gruppierungen gegeben. Da kann sich die Tonalität schon mal verschieben. Aber auf kommunaler Ebene kann ich eine Spaltung nicht feststellen.

ZEIT ONLINE: Woran liegt das?

Gribl: Kommunalpolitik ist etwas anderes als Landes- oder Bundespolitik. Sie treffen jeden Tag diejenigen, mit denen sie sich eben noch politisch auseinandersetzen mussten. Dieser alltägliche Umgang trotz unterschiedlicher Positionen führt schon dazu, dass es einen gewissen Korridor gibt für einen guten Umgang in der politischen Auseinandersetzung. Ich nehme aber wahr, dass in den Medien viel über politischen Stil diskutiert wird, vor allem in Bezug auf die Landespolitik. Und ich möchte auch nicht verhehlen, dass die Diskussion mich auch ärgert.

ZEIT ONLINE: Was ärgert Sie?



Gribl: Wenn es um Anstand und Tonalität geht, dann ist das ein Vorwurf, der sich vor allem gegen die CSU richtet. Es mag sein, dass es Begriffe gibt, die kritikwürdig sind. Aber wenn dann zum Beispiel von "testosterongesteuerter Politik" geschrieben wird, hat das nichts mit sachlicher Kritik zu tun. Oder wenn Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter wie jüngst der CSU "Neubau Orgien" unterstellt. Seine Parteifreundin Claudia Roth, mit der ich persönlich und als CSU-ler im Umgang ganz gut klar komme, schreibt auf Facebook, das einzige, was die CSU könne, sei "hetzerische Symbolpolitik" und eine "Politik der Entmenschlichung". Auch das verstößt gegen den guten Ton. Diejenigen, die sich über schlechten Ton beklagen, haben im Zweifel einen keinen Deut besseren Ton. Ich persönlich brauche in der Politik diese zugespitzten, harten Formulierungen überhaupt nicht. Nach den hitzigen Diskussionen der letzten Wochen wird jetzt vermehrt auf den Ausdruck geachtet. Das ist eine gute Tendenz.

Bei allen unterschiedlichen politischen Auffassungen haben wir in der Frage des sozialen Friedens und des Zusammenhalts einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Und der ist gar nicht so klein. Kurt Gribl

ZEIT ONLINE: Würden Sie diese Methode Gribl Ihrer Partei und der Politik insgesamt nahelegen?

Gribl: Ich würde das als anmaßend empfinden. Ich habe ein hohes Maß an Respekt vor der Landespolitik und denen, die in Verantwortung stehen. Und ich kenne niemanden, dem ich unterstellen würde, dass er nicht aufrichtig sei. Deshalb bin ich in der CSU gut aufgehoben.

ZEIT ONLINE: Sie sind erst nach Ihrer Wahl zum OB im Jahr 2008 in die CSU eingetreten. Haben Sie es in den letzten Wochen bereut?

Gribl: Zu keinem einzigen Zeitpunkt.

ZEIT ONLINE: Als Mitte Juni die AfD ihren Bundesparteitag in Augsburg abhielt, sprachen Sie auf einer Gegenveranstaltung – immerhin als Stellvertreter von Parteichef Seehofer und als Oberbürgermeister. Das hat das schon Gewicht. Warum haben Sie sich dafür entschieden?

Gribl: Ich habe nicht als stellvertretender Parteichef gesprochen, sondern mich ausdrücklich als OB an die Stadtgesellschaft gewandt. Und es war auch keine Gegenveranstaltung, ich bin ja qua Amt zur Neutralität verpflichtet, sondern eine Versammlung des Bündnisses für Menschenwürde. Was mich motiviert hat: Ich wollte auf eine Augsburger Besonderheit hinweisen. Nämlich, dass wir bei allen unterschiedlichen politischen Auffassungen in der Frage des sozialen Friedens und des Zusammenhalts einen kleinsten gemeinsamen Nenner haben. Und der ist gar nicht so klein. Leider ist diese Veranstaltung auch politisch missbraucht worden.



Zu Pegida sagte Gribl: "Kein Zentimeter breit rechtsradikalen Strömungen"

ZEIT ONLINE: Sie sind mit Eiern beworfen worden. Und zwar nicht von AfD-Anhängern, sondern von Linken.

Gribl: Mit Eiern, Tomaten und Wasserflaschen – alles war dabei. Aber neben diesen 10, vielleicht 15 Störenfrieden war der Rathausplatz voll von friedfertigen Bürgerinnen und Bürgern. Da dachte ich, es ist meine Aufgabe, stehen zu bleiben und meine Botschaft rüberzubringen.

ZEIT ONLINE: Auch gegen eine Pegida-Veranstaltung in Augsburg haben Sie das Wort ergriffen. Sie haben ein Bild getwittert von sich in Regenjacke auf einer Bank mit einem Mikrofon. Dazu haben Sie geschrieben "Kein Zentimeter breit rechtsradikalen Strömungen".

Gribl: Man muss immer abwägen, wo so deutliche Worte angebracht sind. In dem Fall war das gerechtfertigt, weil ein kleiner Haufen von Pegida-Demonstranten in Springerstiefeln aus München angereist war und extrem provoziert hat. Andernorts fanden sich bei Pegida Leute zusammen, die einfach unzufrieden sind. Mit denen darf man nicht so umgehen, man darf sie nicht so stigmatisieren.