Die schwarz-rote Landesregierung in Sachsen hat einer Umfrage zufolge ein Jahr vor der Landtagswahl keine Mehrheit mehr. Wenn am Sonntag gewählt würde, käme die CDU auf 30 Prozent der Stimmen, das sind 9,4 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 2014, wie die Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) zeigt. Die mitregierende SPD käme nur noch auf elf Prozent, was ein Minus von 1,4 Punkten bedeutet.

Neue zweitstärkste Kraft wäre die AfD mit 25 Prozent – nach 9,7 Prozent bei der Wahl 2014. Die Linke käme auf 18 Prozent (minus 0,9) und die Grünen auf sechs Prozent (plus 0,3). Die FDP erreicht in der Umfrage fünf Prozent (plus 1,2) und könnte damit auf den Wiedereinzug in den Landtag hoffen. Die CDU bräuchte also, wenn sie nicht mit der AfD regieren will, mindestens zwei Koalitionspartner.



Union und SPD droht nicht nur der Verlust ihrer Koalitionsmehrheit. Mit 49 Prozent überwiegt auch der Anteil der Wahlberechtigten, die mit der Arbeit der von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geführten Landesregierung unzufrieden sind. 48 Prozent zeigten sich zufrieden. Infratest dimap befragte vom 20. bis zum 25. August rund 1.000 Wahlberechtigte in Sachsen.

Auch in Thüringen, wo ebenfalls nächstes Jahr gewählt wird, ist die AfD mit 23 Prozent laut der Umfrage zweitstärkste Kraft. Die CDU käme in einem neuen Erfurter Landtag demnach auf 30 Prozent, 3,5 Punkte weniger als aktuell. Die SPD liegt bei zehn, die Linke, die mit Bodo Ramelow derzeit den Regierungschef stellt, bei 22 Prozent.