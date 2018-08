Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Ausschreitungen in Chemnitz scharf verurteilt. "Die politische Instrumentalisierung durch Rechtsextremisten ist abscheulich", sagte Kretschmer auf einer Pressekonferenz. Die Ereignisse von Chemnitz zeigten, dass man im Kampf gegen Rechtsextremismus nicht nachlassen dürfe. Der Staat lasse sich das Gewaltmonopol nicht aus der Hand nehmen. "Der sächsische Staat ist handlungsfähig und er handelt", sagte Kretschmer. Straftäter auf allen Seiten würden dingfest gemacht. Niemand werde der Strafverfolgung entgehen, so der CDU-Politiker.

Zwei Tage in Folge hatte es in Chemnitz Ausschreitungen gegeben, nachdem in der Nacht zu Sonntag ein 35-jähriger Mann aus Chemnitz mit einem Messer angegriffen und später im Krankenhaus gestorben war. Tatverdächtig sind ein 23-jähriger Syrer und ein 22-jähriger Iraker. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen.

Kretschmer sagte, bei dem Mord an dem Chemitzer handele es sich um eine "schwere Straftat, die wir mit aller Entschiedenheit aufklären werden". Doch sei es falsch, jetzt alle Ausländerinnen und Ausländer unter Generalverdacht zu nehmen. "Wir stellen uns vor unsere ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger", sagte Sachsens Regierungschef. Die Ausschreitungen in Chemnitz der vergangenen Tage seien "geschmacklos" und zeigten, dass Sachsen seinen Kampf gegen Rechtsextremismus entschieden fortsetzen müsse.



Hatten sich am Sonntag bereits rund 800 Rechte in Chemnitz unter dem Motto "Zeigen, wer in der Stadt das Sagen hat" versammelt, waren es am Montagabend sogar mehrere tausend Menschen. Sie zogen durch die Innenstadt, griffen Polizistinnen und Journalisten an, einige zündeten Feuerwerkskörper oder zeigten den Hitlergruß. Die Polizei versuchte mit einem Großaufgebot die von Rechten dominierte Protestveranstaltung und eine vom Bündnis Chemnitz nazifrei organisierte Veranstaltung zu trennen. Doch erfolglos: Die Polizei war bei beiden Einsätzen überfordert und konnte die Rechten bei ihrem Zug durch die Stadt nicht hindern. Es wurden 18 Demonstranten und zwei Polizisten verletzt.



Am Dienstag gestand ein Polizeisprecher ein, nicht genügend Einsatzkräfte vor Ort gehabt zu haben. Dabei hatte die Chemnitzer Polizeipräsidentin Sonja Penzel zuvor noch versichert, es seien "ausreichend Kräfte angefordert" worden und man sei auf die Einsatzlage "gut vorbereitet". Im Tagesverlauf will sie zu den Geschehnissen Stellung nehmen. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat mittlerweile Polizeiunterstützung des Bundes angeboten. Die Polizei in Sachsen sei "in einer schwierigen Situation", sagte Seehofer.



1/11 Am Karl-Marx-Monument im Zentrum von Chemnitz versammelten sich am Montag die rechten Demonstranten. © Thomas Victor für ZEIT ONLINE 2/11 Die Veranstaltung wurde als "Trauermarsch" für einen 35-Jährigen angekündigt, der nach dem Chemnitzer Stadtfest erstochen worden war. © Thomas Victor für ZEIT ONLINE 3/11 In der Menge waren viele Rechtsextreme, sie skandierten: "Hier regiert der nationale Widerstand", "Ausländer raus" und "Wir sind das Volk". © Thomas Victor für ZEIT ONLINE 4/11 Ein Polizeisprecher sagte: "Wir waren mit zu wenig Beamten da." © Thomas Victor für ZEIT ONLINE 5/11 Auch Gegendemonstranten hatten sich versammelt, sie waren in der Unterzahl. © Thomas Victor für ZEIT ONLINE 6/11 Teilnehmer des "Trauermarsches" tragen Deutschlandfahnen und Blumen. © Thomas Victor für ZEIT ONLINE 7/11 Laut Schätzungen kamen 5.000 rechte Demonstrierende zusammen. Die Polizei veröffentlichte keine Zahlen. © Thomas Victor für ZEIT ONLINE 8/11 Ein Demonstrant mit Trauerflor © Thomas Victor für ZEIT ONLINE 9/11 Rechte stehen der Polizei gegenüber. © Thomas Victor für ZEIT ONLINE 10/11 Demonstranten zeigen Mittelfinger in die Kameras, später ist der Hitlergruß zu sehen. © Thomas Victor für ZEIT ONLINE 11/11 Als es dunkel wird, zünden Teilnehmer Feuerwerkskörper. © Thomas Victor für ZEIT ONLINE

Kretschmer und Sachsens Innenminister Roland Wöller verteidigten auf ihrer gemeinsamen Pressekonferenz indes die Arbeit der Polizei. Die gesamte Staatsregierung vertraue ihr, sagte Wöller. In den nächsten Tagen würden die polizeilichen Maßnahmen in Chemnitz noch weiter ausgeweitet.



Wöller sprach von "alarmierenden Bildern", die nun aus Chemnitz zu sehen seien. Zu der Demonstration seien "Chaoten und Hooligans aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Berlin und Brandenburg nach Chemnitz gekommen", sagte er. Dadurch habe sich die Zahl der Demonstranten erheblich erhöht. Seien zunächst 1.500 angemeldet gewesen, waren schließlich 7.000 zu zählen, davon 6.000 aus dem rechten Lager, sagte Wöller.

Staatsregierung verurteilt Falschmeldungen im Netz

Der Innenminister und Kretschmer verwiesen auf die zahlreichen "Falschmeldungen, Lügen und Verschwörungstheorien", die derzeit im Netz kursierten und Menschen mobilisierten. Selbst in dem Kondolenzbuch, das für den getöteten Mann eingerichtet worden war, würden sich zahlreiche Kommentare auf die Falschmeldung beziehen, dass in der Nacht zu Samstag eine Frau geschützt werden sollte, sagte Kretschmer. Polizeipräsident Jürgen Georgie ergänzte, die Zeugenaussagen hätten keine Hinweise auf eine sexuelle Belästigung oder gar Vergewaltigung einer Frau ergeben.



Eine Minderheit versuche, die Gesellschaft zu beeinflussen und Stimmung zu machen, sagte Kretschmer. Doch diese würden zur Verantwortung gezogen, so der Regierungschef. "Wir brauchen einen Ruck in Deutschland und in der sächsischen Gesellschaft, um diesen Kampf gewinnen zu können." Und weiter: "Es sind nicht die Chemnitzer, es sind nicht die Sachsen. Es sind Extremisten, denen wir alle den Kampf ansagen."