Nach den rechtsextremen Ausschreitungen und ausländerfeindlichen Übergriffen in Chemnitz hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) angekündigt, die Polizei werde in Zukunft strikter gegen Extremisten vorgehen. "Der Staat muss jetzt in den nächsten Tagen und Wochen vor allem in Chemnitz zeigen, dass er das Gewaltmonopol hat", sagte der CDU-Politiker am Dienstagabend im "Heute Journal" des ZDF. Dies werde er schaffen. "Wir müssen verhindern, dass Chemnitz Aufmarschgebiet wird von Extremisten aus ganz Deutschland."



In Chemnitz war es am Sonntag zu Übergriffen gegen Ausländer gekommen. Auslöser war eine Auseinandersetzung, bei der ein Deutscher mit einem Messer verletzt wurde und starb. Gegen einen Syrer und einen Iraker wurden inzwischen Haftbefehle erlassen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.



Am Montagabend standen mehrere Tausend Demonstranten aus der rechten Szene, darunter gewaltbereite Neonazis und Hooligans, etwa 1.500 Gegendemonstranten gegenüber – dazwischen lediglich 600 Polizisten. Es gab mindestens 20 Verletzte, unter ihnen zwei Polizisten. Ein Polizeisprecher räumte am Dienstag ein, dass die Polizei das Ausmaß der Kundgebungen unterschätzt habe und deshalb nicht genügend Einsatzkräfte vor Ort waren. Dabei hatte der Verfassungsschutz vor Krawallen mit Tausenden Teilnehmern gewarnt.

Ministerpräsident Kretschmer hatte die Polizei zuvor noch gegen Kritik verteidigt und ihr bescheinigt, einen "super Job" gemacht zu haben. "Die vielen Demonstranten unterschiedlicher Gruppen wurden auseinandergehalten. Straftaten wurden dokumentiert und werden jetzt rechtlich verfolgt", sagte er der Bild-Zeitung.

Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) fordert die Polizei auf, ihre Alarmierungswege zu überprüfen und besser länderübergreifend zusammenzuarbeiten. Die Vorfälle in Chemnitz hätten gezeigt, wie schnell sich gewaltbereite Demonstranten über soziale Netzwerke mobilisieren ließen. Die Polizei müsse da mithalten, sagte Stahlknecht. Es dürfe auf gar keinen Fall der Eindruck entstehen, dass dem Staat die Dinge entgleiten.

"Chemnitz kann morgen überall sein"

"Was in Deutschland überhaupt nicht akzeptabel ist, ist Selbstjustiz und der Eindruck einer Pogromstimmung. Da darf nichts wackeln", sagte er. Der Staat müsse mit aller Härte durchgreifen und Täter empfindlich bestrafen. Man müsse auch dem Teil der Gesellschaft, der den aggressiven Demonstranten in Chemnitz applaudiere, klarmachen, dass das nicht zu tolerieren sei. Wenn Staat und Gesellschaft nicht entschieden aufträten, bestehe die Gefahr von Nachahmern. "Chemnitz kann morgen überall sein", sagte Stahlknecht.

Aus Sicht des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, haben die Gewaltausbrüche in Chemnitz ein "äußerst bedrohliches extremistisches Potenzial in Sachsen" offenbart. "Ich halte es angesichts der gezeigten Aggressivität auch für jederzeit vorstellbar, dass die Rechtsextremisten gegen jüdische Einrichtungen und Personen gewalttätig auftreten", sagte er. Klein forderte, für das Bundesland Sachsen einen eigenen Antisemitismusbeauftragten einzusetzen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) warnte vor einseitiger Betrachtung. "Wenn sich ein Mob bildet, um Ausländer zu jagen, ist das schrecklich und darf nirgendwo passieren", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wenn jetzt jedoch wieder allein auf die ostdeutschen Länder gezeigt wird, verharmlosen wir ein Problem, das überall in der Bundesrepublik existiert."

Sachsens Vize-Ministerpräsident und Ost-Beauftragte der SPD, Martin Dulig, sieht eine wesentliche Schuld für die Vorfälle bei der CDU. "In Sachsen wurde das Problem Rassismus und wachsender Rechtsextremismus jahrzehntelang verharmlost", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir Sachsen müssen mit diesem Makel leben, den uns eine lange Zeit sehr bräsige CDU beschert hat."