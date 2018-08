Der zu Unrecht aus Neubrandenburg abgeschobene Afghane Nasibullah S. soll in den kommenden Tagen nach Deutschland zurückkehren. Die nötigen Papiere des 20-Jährigen lägen vor, seiner Rückkehr stehe nichts mehr im Wege, berichtete Spiegel Online unter Berufung auf Regierungskreise.

Dem Bericht zufolge befindet sich der Asylbewerber seit mehreren Tagen an einem sicheren Ort in der Nähe der afghanischen Hauptstadt Kabul, den das Auswärtige Amt organisiert habe. Von dort aus solle er zunächst in die pakistanische Hauptstadt Islamabad fliegen, wo ihm die deutsche Botschaft ein gültiges Visum für die Weiterreise nach Deutschland ausstellen werde.

Der Asylbewerber war am 3. Juli zusammen mit 68 anderen Afghanen von München aus nach Kabul abgeschoben worden, obwohl er gegen die Ablehnung seines Asylantrags beim Verwaltungsgericht Greifswald geklagt hatte. Noch am Vorabend der Abschiebung untersagte ein Gericht diese sogar. In der Woche nach der Abschiebung hätte S. vor Gericht angehört werden sollen.

Mitte Juli hatte Innenminister Horst Seehofer (CSU) eingeräumt, dass in dem Fall offensichtlich ein Behördenfehler im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) vorgefallen sei. Das Bamf kündigte an, schnell die notwendigen Schritte für eine Rückkehr des Afghanen nach Deutschland einzuleiten.

Laut Spiegel Online werde die Rückreise von S. von der Internationalen Organisation für Migration vorbereitet, die Kosten trage das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.