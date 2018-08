Österreichs Kanzler Sebastian Kurz ist am heutigen Donnerstag Stargast beim Sommerfest der CDU-Landtagsfraktion in Thüringen. Im Juni hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ein gemeinsames deutsch-österreichisches Kabinettstreffen mit Kurz und seinen Ministerinnen und Ministern abgehalten. Der Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak, bezeichnet den Österreicher als "Freund". Warum ist der 31 Jahre alte Kurz für viele CDUler so interessant? Ein Anruf bei Ole von Beust, 2001 bis 2010 Erster CDU-Bürgermeister von Hamburg, der heute als Politikberater arbeitet.

ZEIT ONLINE: Herr von Beust, hat Sebastian Kurz einen konservativen Fanclub in Deutschland?

Ole von Beust: Ich denke schon. Kurz steht symbolisch für vieles, was sich Konservative wünschen. Er zeigt, dass man mit einer klar konservativen Politik Wahlen gewinnen kann. Nicht nur das: Kurz hat in Österreich erfolgreich eine große Koalition beendet, auch davon träumen viele deutsche CDUler. Außerdem wirkt er im Vergleich mit vielen anderen europäischen Konservativen jung, modern und unkompliziert, nicht wie ein typischer Politiker. Unabhängig vom Inhalt seiner Politik fasziniert das viele Menschen. Und dann ist da eben der Wunsch mancher Politiker nach einem Rechtsschwenk. Rechts ist dabei nicht rechtsradikal. Kurz ist es gelungen, diesen Schwenk mit einer österreichisch charmanten Art hinzubekommen.

ZEIT ONLINE: Sebastian Kurz hat im Februar 2016, damals noch als österreichischer Außenminister, eine größere Bekanntheit erlangt, als er in der Flüchtlingskrise die Schließung der Balkanroute vorantrieb. Die Westbalkanländer setzten sich schließlich gemeinsam über den Willen der deutschen Kanzlerin hinweg. Würden Sie ihn als konservativen Visionär bezeichnen?

Ole von Beust war von 2001 bis 2010 Erster Bürgermeister von Hamburg und arbeitet heute als Politikberater in Berlin.

Von Beust: Zu einer Vision gehört immer auch ein geschlossenes Konzept, wohin man mit einer Gesellschaft will. Und ob er das hat, kann ich nach so kurzer Zeit im Amt nicht sagen. Aber es stimmt, in der Flüchtlingskrise hat er das artikuliert, was damals viele dachten. Die Schließung der Balkanroute hat dazu geführt, dass die Flüchtlingszahlen in Deutschland und Österreich zurückgingen, und ich denke, die Großzahl der Bürger, nicht nur CDU-Wähler, sondern auch die von SPD, Linkspartei oder FDP, fanden das grundsätzlich richtig.

ZEIT ONLINE: Kurz war sich allerdings auch nicht zu schade, in Österreich eine Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ zu gründen. Eine Blaupause für Deutschlands Konservative?

Von Beust: Ich finde, das kann man nicht vergleichen. Die FPÖ in Österreich ist schon lange im politischen Geschäft und professionalisiert. Schon von 1983 bis 1987 hat sie mit der SPÖ eine österreichische Bundesregierung gebildet, ab 2000 dann zwei Legislaturperioden mit der ÖVP – also Kurz' Partei – regiert. Das Modell ist also nicht ganz neu. Und Kurz muss man zugutehalten, dass er klare Grenzen zieht: Zum Beispiel toleriert er die Verbindung der FPÖ zu rechtsextremen Burschenschaften nicht.

ZEIT ONLINE: Zieht er so klare Grenzen? Noch vor wenigen Monaten gab es enge Verbindungen der FPÖ zu den Burschenschaften. Diese Woche sorgte der Knicks der österreichischen Außenministerin vor ihrem Hochzeitsgast Wladimir Putin für Furore. Und Kurz muss zuschauen.

Von Beust: Ja, aber was ist die Alternative zur Koalition mit der FPÖ? Eine neue große Koalition? Das würde die Rechtspopulisten in Österreich noch stärker machen.

ZEIT ONLINE: Bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland im kommenden Jahr könnte sich die Frage stellen, ob die CDU mit der AfD koaliert.

Von Beust: Ich würde es ihr nicht raten. Für die große Mehrheit der CDU ist eine Koalition mit einer Partei, die offen mit rechtsradikalen Gedanken spielt, nicht akzeptabel. Solange sich die AfD nicht von Rechtsradikalen wie Björn Höcke trennt, solange sie nach der Zustimmung von Rechtsradikalen lechzt, so lange kann sie kein Partner sein.

ZEIT ONLINE: Ist es strategisch klug, dass die CDU-Führung Organisationen innerhalb der Partei wie die liberale Union der Mitte oder die konservative Werteunion nicht anerkennen will?

Von Beust: Die Union hatte immer eine personelle und programmatische Bandbreite, und das macht ihre Stärke als Volkspartei aus. Alfred Dregger stand für die Konservativen, Norbert Blüm für die Sozialpolitiker, Rita Süssmuth für die Liberalen, aber sie haben zusammengearbeitet, nicht in Grüppchen gegeneinander Politik gemacht. Ich halte es beispielsweise für falsch, zu glauben, man könne die AfD verhindern, indem man eine neue konservative Vereinigung innerhalb der CDU gründet und sich da besser vernetzt. Die Union war immer am besten, wenn sie als Ganzes gewirkt hat, ohne Zersplitterung in Einzelgliederungen.