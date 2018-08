Aus einer sächsischen Affäre wird gerade ein Skandal, über den ganz Deutschland spricht und in dem plötzlich vieles vorstellbar scheint. Nicht nur, dass ein Pegida-Demonstrant am Donnerstag der vorigen Woche ein Kamerateam bepöbelt hat. Nicht nur, dass daraufhin die Polizei rüde mit diesem Kamerateam umging, aber überraschend milde mit dem Pegida-Demonstranten – dass also für viele Beobachter der Eindruck entstand, in Sachsen mache sich die Polizei zur Vollstreckungsbehörde des Pegida-Willens. Das alles war eine unschöne Affäre.

Nein: Nun wurde auch noch öffentlich, dass jener Pegidist, der das TV-Team angegriffen hat – ein eigentümlich selbstbewusster Sachse mit Fischerhut in Deutschlandfarben – selber bei Sachsens Polizeibehörden arbeitet, beim Landeskriminalamt nämlich.

Michael Kretschmer (CDU), der Ministerpräsident, hörte davon dem Vernehmen nach erstmals am späten Mittwochnachmittag auf einer Veranstaltung, die er gerade besuchte, durch einen Anruf aus dem Innenministerium. Und muss sich seither ziemlich große Fragen anhören: Ob Sachsen ein "Failed State" sei; ob hier überhaupt noch staatlichen Institutionen zu trauen ist, ob dieses Bundesland ein einziges Krisengebiet sei. Und ob Pegida sozusagen mittlerweile alles bestimmt.

Auch Kretschmer ist durch den Fall beschädigt

Viele dieser Fragen haben damit zu tun, welchen Ruf Sachsen genießt: als das Bundesland, in dem seit Jahren Pegida demonstriert, in dem die AfD darauf hofft, 2019 zur Landtagswahl stärkste Kraft zu werden. Und in dem es schon früher den Verdacht gab, dass manche Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden mit Pegida sympathisieren.



Bislang weiß man wenig über den Mann mit dem Fischerhut. Was man weiß, ist: dass er als "Tarifbeschäftigter" beim LKA arbeitet, also kein Polizeibeamter ist – und dass er, wie das Innenministerium eilig mitteilte, in seiner Freizeit, "als Privatperson", an der Pegida-Versammlung teilgenommen habe. Derzeit sei er im Urlaub. Angedeutet wird, dass er eher im Backoffice der Behörde arbeite. Die Welt meldet, er sei im "Ermittlungsdezernat für Wirtschaftskriminalität" tätig, trete teils auch in Gerichtsprozessen für das LKA auf. Ob das wahr ist? Sachsens Innenminister Roland Wöller sagt, der LKA-Pegidist werde gerade "gebeten", seinen "Urlaub zu unterbrechen", damit man ihm weitere Fragen stellen könne. Mehr könne man nicht sagen: Datenschutz.

Sächsisches Kopfkino

So bizarr das alles klingt, in jedem Fall beginnt gleich das Kopfkino. Ein LKA-Mitarbeiter provoziert ein TV-Team am Rande einer Demo, schleppt es zur Polizei, diese hält die Journalisten eine Dreiviertelstunde von der Arbeit ab – kann das Zufall sein? Ja, versichert Sachsens Innenministerium, Sachsens Polizei und Sachsens LKA. Aber beschwören will es auch keiner. Überall hört man: "Es ist ja nichts mehr unvorstellbar." Einer sagt: "Der Herrgott hat die Flasche auf uns gedreht, offenbar sind wir gerade dran." Man fühlt sich also vom Pech verfolgt.

Ob das stimmt, ist entscheidend: Der weitere Verlauf dieser Affäre wird stark davon abhängen, ob es sich hier wirklich nur um eine Verkettung unglücklicher Zufälle handelt. Oder ob eines von drei Szenarien eintritt, vor denen manche in Sachsen jetzt bangen. Erstens: Was, wenn sich doch noch herausstellen sollte, dass der LKA-Mann irgendwie im offiziellen Auftrag an der Pegida-Demo teilgenommen hätte? Nach allem, was in den Dresdner Behörden heftigst versichert wird, ist das sehr unwahrscheinlich. Aber, zweitens: Was, wenn einer der Bereitschaftspolizisten den Demonstranten wiedererkannt hat, als Kollege, den man mal in der Kantine gesehen hat, auf einer Fortbildung, auf einer Weihnachtsfeier? Oder, drittens: Was, wenn sich der Pegidist den Bereitschaftspolizisten vor Ort gar als Kollege zu erkennen gegeben hat?

Hat Sachsens Polizei ein Pegida-Problem?

Dann würde aus der Sache ein Polizei-schützt-Kollegen-Skandal. Solange das nicht der Fall ist, wirkt die LKA-Verwicklung des Pegidisten nur wie ein großer, unappetitlicher Zufall. Sachsens Innenminister sagt, derzeit deute nichts darauf hin, dass die Beamten vor Ort den LKA-Pegidisten als Kollegen erkannt hätten.

Verfahren genug ist die Sache aber auch so schon. Katarina Barley, die SPD-Bundesjustizministerin, findet "besorgniserregend", was in Sachsen passiert. Aus ganz Deutschland wird Häme über dem Bundesland ausgeschüttet. Und das Schlimmste daran ist, dass man es sich selbst eingebrockt hat: "Es darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, die Polizei in Sachsen sei die Vorhut der Pegidisten", sagt zum Beispiel Dirk Panter, Fraktionschef der SPD, die in Sachsen mitregiert. "Ich glaube nicht, dass die Polizei von Pegida durchsetzt ist. Aber offenbar fehlt es vielen Beamten an Schulung und Ausbildung; auch zur Frage, was Journalisten auf Demonstrationen dürfen. Die Polizisten vor Ort waren extrem unter Druck, und unter diesem Druck haben sie Fehler gemacht."

Diese Fehler arbeitet der Innenausschuss des sächsischen Landtags auf, sie werden Sachsen noch länger beschäftigen. Im Grundsatz geht es um die Frage, warum die Polizisten vor Ort gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Die Opposition sagt: Der Einsatz sei völlig unverhältnismäßig gewesen.

Dresden - »Es muss überprüft werden, inwieweit ein Eingriff in die Pressefreiheit vorlag« Bundesjustizministerin Katarina Barley fordert die Überprüfung des Polizeieinsatzes bei einer Pegida-Demonstration. Ein ZDF-Team war knapp 45 Minuten festgehalten worden. © Foto: Michael Kappeler/dpa

Die Arbeit der Presse wurde behindert

Es gibt umfangreiches Videomaterial der Szene, die sich da vergangene Woche am Rande der Demo abgespielt hat. Eine kurze Filmsequenz wurde im Netz abertausende Male geklickt. Das betroffene Kamerateam des ZDF hat sie selbst online gestellt. Man sieht dort, wie der später als LKA-Mann geoutete Pegida-Anhänger recht unvermittelt auf den Kameramann losgeht. Er wirft ihm vor, es sei eine Straftat, ihn zu filmen – und dann verkündet er in heftigstem Sächsisch: "Wir klären das jetzt polizeilich!" Dann schleift der Kameramann die Journalisten zur Polizei, welche sich, so der Anschein, sogleich intensiv damit beschäftigt, die Personalien des TV-Teams aufzunehmen. Auch auf Nachfragen erklärt die Polizei den Reportern nicht, warum sie sich gerade in einer "polizeilichen Maßnahme" wiederfinden.

ZEIT ONLINE konnte größere Teile des Videomaterials begutachten als nur jenen Ausschnitt, der im Internet kursiert. Was man dort sieht, ist: dass die Polizei mit dem TV-Team tatsächlich ruppig umgeht, dass sie Ewigkeiten braucht, um die Ausweise der Journalisten abzuschreiben, dass sich eine komplizierte Situation entspinnt. Dass sich die Beamten, aus welchem Grund auch immer, später noch ein zweites Mal die Personalien der Journalisten zeigen lassen. Dass hier also wirklich Pressearbeit behindert wird.