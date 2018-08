Nach den erneuten Ausschreitungen in Chemnitz fordert der grüne Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz eine Erklärung des Bundesinnenministers. "Dass Horst Seehofer sich seit Tagen zu den Vorfällen in Chemnitz ausschweigt, ist skandalös", sagte von Notz dem Nachrichtenportal t-online.



Seehofer müsse sich fragen lassen, "ob das Amt für ihn noch das richtige ist", fügte von Notz hinzu. Auch habe der CSU-Chef zur Entwicklung des politischen Klimas beigetragen: Mit seiner Äußerung von einer "Herrschaft des Unrechts" in der Flüchtlingskrise hatte Seehofer nach Darstellung des Grünenpolitikers "die Legitimationsbasis für einen rechten Mob, der meint, er müsse das Recht selbst in die Hand nehmen", geschaffen.



Im Februar 2016 hatte Seehofer diese Formulierung verwendet und der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vorgeworfen, mit ihrer Flüchtlingspolitik die Rechtsordnung zu gefährden.

Notz rief die Polizei zu einem harten Durchgreifen auf. "Der Rechtsstaat muss die Oberhand gewinnen, mit ausreichend Polizisten vor Ort sein, entschlossen handeln und Stärke zeigen." Initiativen gegen rechte Gewalt müssten zudem stärker gefördert werden.

Auch der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte Seehofer bereits am Montag aufgefordert, zu den rechten Ausschreitungen in Chemnitz Stellung zu nehmen. "Ich bin absolut der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister sich äußern muss zu dem, was passiert", sagte Klingbeil. "Da kann er sich nicht wegducken."