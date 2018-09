In einem Politikerleben gibt es in der Regel zwei Sorten von existenziellen Momenten. Die ungeplanten, die als günstige oder ungünstige Gelegenheit daherkommen. Und die geplanten, bei denen man förmlich dabei zusehen kann, wie eine Karriere auf einen Kipppunkt zusteuert. Auch wenn Sahra Wagenknecht am kommenden Dienstag mit ihren Mitstreitern in den Saal der Bundespressekonferenz tritt und ihre Sammlungsbewegung von der Idee zur Praxis wird, wird man sich fragen: In welche Richtung kippt sie?

Die Fraktionsvorsitzende der Linken hat ihre eigene Karriere eng mit der Bewegung verknüpft, sie hat Zeit und Kraft investiert wie in kein Projekt, und ganz gleich, ob das Ganze nun gut ausgeht oder schlecht, eines ist ihr bereits gelungen: Wohl nie zuvor wurde über einen Plan so hitzig diskutiert, über den die Öffentlichkeit so wenig wusste.

Es gibt eine Webseite mit netten, aber unverfänglichen Videos, ein paar Feuilletontexte mehr oder weniger prominenter Intellektueller, die sich mehr oder weniger freundlich zu Wagenknechts Plänen äußern, und eine Flut von Leitartikeln und Kommentaren, die das Für und – vor allen Dingen – das Wider einer solchen Bewegung erörtern.

Manche Kritik verraucht rasch, andere erschließt sich einem nur aus dem Binnenkosmos der Linkspartei. Doch nun, wenige Tage vor dem Start der Bewegung, treten die ungelösten Fragen und bedenkenswerten Vorwürfe deutlich hervor, die das Zeug dazu haben, jede Bewegung im Keim zu ersticken.

Kann man von oben bewegen?

Wenn aus der Idee nun wirklich eine Bewegung werden sollte, wird sie keine sein, die entstand, sondern eine, die gegründet wurde. Am Anfang stand nicht die spontane Empörung, die sich formierte und schließlich organisierte – sondern ein Plan.

Das muss nicht unbedingt ein Problem sein. Auch die Bewegungen des demokratischen US-Präsidentschaftsbewerbers Bernie Sanders oder des britischen Labour-Chefs Jeremy Corbyn kamen nicht von unten. Am Anfang standen vielmehr etablierte Politiker, die ein Projekt hatten und so bewegend wirken konnten. Andere, durch und durch organische Bewegungen, wie zuletzt Occupy, scheiterten hingegen genau an dem entgegengesetzten Problem: dass es ihnen nicht gelang, dem Spontanen, Eruptiven eine institutionelle Form zu geben.



Doch man wird nicht darum herumkommen, dass es für eine Bewegung Unterstützer braucht – und dass diese Unterstützer nicht von oben koordiniert werden wollen, sondern von unten entscheiden möchten. Im Hintergrund von Wagenknechts Kampagne arbeitet derzeit ein Team meist jüngeren Leuten, wie es heißt, ehrenamtlich an Beteiligungsformaten für potenzielle Aktivisten, aus denen zunächst eine Agenda und schließlich eine politische Kampagne entstehen soll. Wie das genau funktionieren soll, das will gerade noch niemand sagen.

Die Organisatoren der Sammlungsbewegung bemühen sich derzeit zwar, den Eindruck zu zerstreuen, es handele sich bei #aufstehen um eine reine Wagenknecht-Veranstaltung. Doch bislang ist völlig offen, in welches Verhältnis die Bewegung zu bereits etablierten Organisationen und Bewegungen treten will. Der französische Gründer der linken Bewegung La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, konnte sich auf die Unterstützung linker Gewerkschafter und Aktivisten verlassen, auch Corbyn und Sanders verfügten über entsprechende Allianzen und Netzwerke, die ihnen Loyalitäten sicherten. Wagenknecht ist zwar, so hört man, sehr bemüht, auf der Vorstandsebene der Gewerkschaften Unterstützer für ihr Vorhaben zu gewinnen, aber offiziell bekennen will sich derzeit noch niemand.