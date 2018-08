Die Abschiebung des Gefährders Sami A. aus Deutschland nach Tunesien war rechtswidrig, wie das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden hat. Nun muss sich die schwarz-gelbe Landesregierung in Nordrhein-Westfalen einige Fragen gefallen lassen.

Der Innen- und damit auch Verfassungsminister Herbert Reul von der CDU steht in der Kritik, weil er in der Rheinischen Post gefordert hatte, Richter sollten "immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen". Bedeutet das, Volksempfinden ist wichtiger als die Gesetze, die die Politik selbst beschließt? Jetzt muss er sich Vorwürfe der Opposition anhören, den Rechtsstaat zu beschädigen. "Ein gestörtes Verhältnis zur Justiz und zum Rechtsstaat" habe Reul, sagt Oppositionsführer Thomas Kutschaty von der SPD, einst Justizminister in NRW.



Auch der Richterbund zeigt sich verärgert: "Aus guten Gründen haben wir in der Bundesrepublik die Gewaltenteilung", sagte der Vorsitzende Jens Gnisa der Rheinischen Post. Zu der Gewaltenteilung gehöre eine unabhängige Justiz. Es sei "nicht zuträglich, wenn diese durch Aussagen eines Innenministers angegriffen wird". Der Anwaltverein mahnte: "Es ist Zeit, dass die staatlichen Behörden die Entscheidung des OVG vorbehaltlos anerkennen und nicht nachtreten", teilte Präsident Ulrich Schellenberg mit. Reuls Aussage kritisierte er als "höchst unangemessen" und erinnerte: "Wir sind ein Rechtsstaat, das Urteil des Gerichtes muss jetzt umgesetzt werden."



Im Fokus steht auch Flüchtlings- und Integrationsminister Joachim Stamp. In einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags hatte er gesagt, er übernehme die volle Verantwortung für den Fall. Die Abschiebung habe zügig und diskret ablaufen sollen. Nun, da sich zeigt, dass die Abschiebung rechtswidrig war, erinnert SPD-Politiker Kutschaty im Deutschlandfunk: "Man darf auf jeden Fall nicht als Politiker die Gerichte versuchen auszutricksen und versuchen, Einfluss auf die Rechtsprechung zu nehmen". Wenn ein Minister die Justiz bewusst täusche, "muss er auch die Konsequenzen tragen, sein Handeln überdenken und die Verantwortung übernehmen".

"Die Grenzen des Rechtsstaats ausgetestet"

Am meisten verstören müsste die Minister die Kritik aus der Justiz selbst. Die Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts Münster, das die Abschiebung des angeblichen Ex-Leibwächters von Osama bin Laden kassiert hatte, Ricarda Brandts, wirft den Behörden vor, "die Grenzen des Rechtsstaates ausgetestet" zu haben. Dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, das zuerst das Abschiebeverbot ausgesprochen hatte, seien bewusst Informationen vorenthalten worden. Für einen stabilen Rechtsstaat sei die Unabhängigkeit der Gerichte entscheidend. Brandts wirft den Behörden zudem vor, mit "halben Wahrheiten" gearbeitet zu haben.



Eine Anfrage des Gerichts beim Bamf, ob eine Abschiebung von Sami A. bevorstehe, war im Juli nach Rücksprache mit der Bochumer Ausländerbehörde nur mit der Information beantwortet worden: am Donnerstag nicht. Am Freitag jedoch wurde Sami A. abgeschoben – das Abschiebeverbot wegen möglicher Foltergefahr erreichte die Behörde erst, als das Flugzeug mit Sami A. an Bord bereits abgehoben war. "Da wurde eine kurze Zeitlücke genutzt, um abschieben zu können", kritisierte Brandts in einem Interview. Als gravierende Folge sei nun das Vertrauen der Gerichte in die handelnden Behörden gestört.



Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bleibt jedoch bei seiner Einschätzung: Sein Flüchtlingsminister Stamp habe "nach Recht und Gesetz" entschieden, sagte er dem Deutschlandfunk. Zur Kritik an Stamp sprach Laschet von "parteipolitischen Spielen". "Hier geht es um einen seit elf Jahren ausreisepflichtigen Gefährder, einen Mann, der auf der Topliste der Gefährder der Bundesrepublik Deutschland steht." Doch die Landesregierung werde die Entscheidung des Gerichts einhalten. Stamp selbst äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen.