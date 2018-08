Die Stadt Bochum muss im Fall Sami A. nun doch nicht ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro zahlen. Die Stadt habe alles in ihrer Macht Stehende getan, um den Tunesier nach seiner unrechtmäßigen Abschiebung zurückzuholen, entschied das Oberverwaltungsgericht in Münster. Aus diesem Grund sei ein Zwangsgeld nicht mehr geboten.

Das Verwaltungsgericht hatte das Zwangsgeld zunächst am 3. August auf Antrag von A.s Anwältin verhängt, ein weiteres in gleicher Höhe wurde ebenfalls angedroht. Das Gericht hatte der Stadt Bochum vorgeworfen, sie habe noch nicht ausreichend geprüft, ob sie A. nach Deutschland zurückholen könne. Das habe sich inzwischen geändert: Nachdem das Zwangsgeld festgesetzt wurde, habe die Stadt zugesichert, dass A. die Stadt betreten dürfe. Dieser Schritt ist wichtig für die Rückholung von Sami A. Zudem hätte Bochum ein Einreisevisum beim Auswärtigen Amt angefordert, auch das werteten die Richter zugunsten der Stadt. Nun sei A. in der Pflicht, hieß es in der Entscheidung des Gerichts. Er habe nicht glaubhaft gemacht, dass er alle Möglichkeiten genutzt habe, um an einen gültigen tunesischen Reisepass zu kommen.

Der mutmaßliche Ex-Leibwächter des 2011 getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden war am 13. Juli aus Deutschland abgeschoben worden. Am Abend zuvor hatte ein Gelsenkirchener Gericht entschieden, dass die Abschiebung wegen Foltergefahr in Tunesien nicht zulässig sei. Der Beschluss der Behörden lag jedoch erst vor, als die Chartermaschine bereits gestartet war. Die Behörden hätten die Abschiebung aber noch abbrechen können. Deshalb urteilten mehrere Gerichte, zuletzt in letzter Instanz das Oberverwaltungsgericht von Nordrhein-Westfalen, dass die Abschiebung unzulässig war und Sami A. nach Deutschland zurückgeholt werden müsse.



Die Entscheidung über das zweite Zwangsgeld, das die Anwältin von Sami A. beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen beantragt hatte, steht noch aus.