Mehrere Spitzenpolitiker der Linkspartei haben sich von der Sammlungsbewegung "Aufstehen" von Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht und Ex-Parteichef Oskar Lafontaine distanziert. Der Parteivorsitzende Bernd Riexinger sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Bewegung sei kein Projekt der Partei Die Linke, sondern vielmehr ein Projekt von Einzelpersonen– es gebe keine logistischen Verknüpfungen zur Partei. "So wie ich es bisher verstanden habe, soll das Projekt Leute ansprechen, die noch nicht links sind, sondern andere Parteien gewählt haben, von denen sie jetzt enttäuscht sind", sagte Riexinger. "Insofern ergibt es keinen Sinn zu versuchen, Wähler der Linken zu gewinnen."

Laut Dietmar Bartsch, der mit Wagenknecht die Linksfraktion im Bundestag leitet, handele es sich bei der Bewegung um ein eher virtuelles Projekt. "Es gibt eine Internetseite und ein paar professionell gemachte Videos. Mehr ist erstmal noch nicht da", sagte er. Bartsch zeigte sich einem Politikwechsel in Richtung Mitte-Links zugetan, kritisierte jedoch, dass Lafontaine und Wagenknecht nicht zwingend für die Zusammenführung von Linken stünden. Das Projekt könne laut Bartsch immerhin für Bewegung sorgen.

Auch der linke Kulturminister und Chef der Staatskanzlei in Thüringen, Benjamin Hoff, äußerte sich kritisch. "Wir gegen die Politik da oben – das ist ein Trend in der politischen Debatte", sagte er. Auch Wagenknechts Sammlungsbewegung bediene diesen Trend. "Das ist antiaufklärerisch", kritisierte Hoff.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte in der Neuen Osnabrücker Zeitung, ihm sei schleierhaft, wohin die Bewegung führen solle. Für ihn sei es wichtig, ernsthafte Gespräche über die Frage der Zusammenarbeit von SPD, Linken und Grünen zu führen. "Das aber muss ruhig und sachlich geschehen. Und dafür brauchen wir auch keine neue Internetseite", sagte er. "Mit den nationalistischen Tönen Wagenknechts können wir Sozialdemokraten jedenfalls nichts anfangen."

Anfang September will Wagenknecht ihre Sammlungsbewegung "Aufstehen" offiziell vorstellen. Die Politikerin will damit nach eigener Aussage keine neue Partei gründen, sondern die Voraussetzung für neue linke Mehrheiten in der Politik schaffen.