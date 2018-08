Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, sich stärker für die Einrichtung der umstrittenen Ankerzentren für Flüchtlinge einzusetzen. Die Parteivorsitzenden von CDU und SPD hätten den Koalitionsvertrag unterschrieben und seien für seine Umsetzung verantwortlich. "Der Koalitionsvertrag gilt", betonte der CSU-Chef im ARD-Sommerinterview. Die CDU-Vorsitzende Merkel und die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles müssten dafür sorgen, dass die Ankerzentren kämen.



Die Ankerzentren sind im schwarz-roten Koalitionsvertrag festgeschrieben, die Umsetzung liegt jedoch bei den Bundesländern. Seit Anfang August gibt es sieben Ankerzentren in Bayern, die meisten Bundesländer wollen sie jedoch vorerst nicht einführen.

"Wir müssen da dranbleiben"

Die Ankerzentren sind ein Teil von Seehofers Masterplan Migration. Er sieht vor, dass Flüchtlinge so lange in den Zentren bleiben, bis über ihren Asylantrag entschieden ist. Dadurch sollen laut Seehofer effizientere und sichere Asylverfahren ermöglicht werden.



"Wir müssen da dranbleiben", sagte Seehofer. Es gehe um Glaubwürdigkeit. Auf die Frage, ob er sich von Merkel in dieser Frage mehr Unterstützung wünsche, sagte der CSU-Chef: "Ja."

Einige Bundesländer fürchten, dass durch die Ankerzentren Konflikte entstehen könnten, weil viele Asylsuchende lange Zeit auf engem Raum zusammenleben müssten. Außerdem verweisen sie darauf, dass Abschiebungen meist daran scheitern, dass die Herkunftsstaaten die Menschen nicht zurücknehmen. Dieses Problem werde durch die Ankerzentren nicht gelöst.



Merkel und Seehofer sind sich in Teilen der deutschen Flüchtlingspolitik uneins. Der Zwist hatte vor einigen Wochen beinahe zum Bruch der Koalition geführt. Seehofer versicherte im Sommerinterview, er achte die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin. "Man muss als Regierungsmitglied diese Selbstverständlichkeit immer (…) akzeptieren." Kritik an seiner Wortwahl in diesem Streit wies Seehofer zurück.

Seehofer sagte in dem Interview auch, er hoffe, bald Klarheit über mögliche Migrationsabkommen mit anderen europäischen Staaten zu bekommen. Weiter sagte der Innenminister, er glaube "fest daran", dass die CSU bei den Landtagswahlen im Oktober in Bayern eine absolute Mehrheit erringen könne.

Das Sommerinterview mit Horst Seehofer wird heute Abend um 18.30 Uhr in der ARD ausgestrahlt.