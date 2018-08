Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) muss bei der Neuwahl für sein Amt Berichten zufolge mit einem Herausforderer rechnen. Sein bisheriger Stellvertreter Ralph Brinkhaus (CDU) habe Bundeskanzlerin und Parteichefin Angela Merkel gebeten, ihn als neuen Fraktionschef vorzuschlagen, sagte der CDU-Europapolitiker Elmar Brok der Zeitung Neue Westfälische. Zuvor hatten bereits mehrere Medien mit Verweis auf Fraktionskreise von einer möglichen Kampfabstimmung zwischen Kauder und Brinkhaus berichtet.

Kauder, der seit 2005 die Fraktion führt, will es offenbar auf eine Kampfkandidatur ankommen lassen. Der 68-jährige enge Merkel-Vertraute sagte der Welt auf die Frage, ob er einen Gegenkandidaten bekomme: "Das mag sein. Aber ich kandidiere am 25. September in jedem Fall."

Schon nach dem enttäuschendem Abschneiden bei der Bundestagswahl war Kauder bei der Wiederwahl als Fraktionschef abgestraft worden. Der Baden-Württemberger hatte nur 77 Prozent erhalten, nachdem er zuvor meist Zustimmungsquoten von weit über 90 Prozent hatte. 2013 hatte er sogar 97,4 Prozent erhalten.

Brinkhaus ist bisher selten in der Öffentlichkeit größer in Erscheinung getreten. Für Aufsehen sorgte er im Frühjahr, als er die Vorschläge von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für eine EU-Reform heftig kritisierte. Unter anderem sprach er sich gegen einen gemeinsamen Währungsfonds und einen Finanzminister für die Eurozone aus. Brinkhaus sitzt seit 2009 im Bundestag und ist seit 2016 auch stellvertretender Vorsitzender der nordrhein-westfälischen CDU.

Traditionsgemäß wird der Chefposten der Unionsfraktion auf Vorschlag des CDU-Chefs oder der CDU-Chefin besetzt. Offiziell festgeschrieben ist dies jedoch nicht. Auf Anfrage zu einer möglichen Kampfabstimmung wollten sich weder Brinkhaus noch die Unionsfraktion öffentlich äußern.