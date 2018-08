In der Debatte um Treffen des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen mit AfD-Vertreterinnen und -Vertretern hat der Chef des Inlandsgeheimdienstes eine Nähe zu der Partei zurückgewiesen. Ein Sprecher des Bundesamts für Verfassungsschutz sagte der Bild am Sonntag: "Selbstverständlich hegt Herr Dr. Maaßen keinerlei politische Sympathie für die AfD."

Maaßen hatte sich 2015 zweimal mit der damaligen AfD-Vorsitzenden Frauke Petry getroffen. In einem Interview vom Wochenende sagte der jetzige Parteichef Alexander Gauland, er habe sich ebenfalls mit Maaßen getroffen. Aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz heißt es laut BamS dazu, Maaßen spreche mit Vertretern aller Parteien, die es wünschten, so zum Beispiel auch mit der Linken. Während dieser Gespräche gehe es regelmäßig um Sicherheitsthemen, aber ausdrücklich nicht um Politikberatung.

In einer Stellungnahme des Verfassungsschutzes vom Mittwoch, die ZEIT ONLINE vorliegt, hieß es: Zwar führe man regelmäßig Gespräche mit Parlamentariern, etwa zur Sicherheitslage, zur Gefährdung von Parteipolitikern und zu Übergriffen auf Parteieinrichtungen, Maaßen habe jedoch nicht mit Vertretern der AfD Gespräche darüber geführt, wie die Partei einer Beobachtung entgehen könne. Auch habe er nicht dazu geraten, ein Parteiausschlussverfahren gegen den Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke einzuleiten.

Ausgelöst hatte die Debatte die AfD-Aussteigerin Franziska Schreiber mit ihrem Buch, dass sie am Mittwoch in Berlin vorgestellt hatte. Darin berichtet Schreiber, Maaßen habe Petry in den Gesprächen nahegelegt, ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke einzuleiten, ansonsten wäre eine Beobachtung und Nennung der Partei im Verfassungsschutzbericht unvermeidbar. Diese Schilderung hat Schreiber inzwischen eidesstaatlich wiederholt.

Von SPD und Grünen kommt inzwischen die Forderung, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) als Dienstherr von Maaßen solle sich zu dem Thema äußern. "Sollte der Verfassungsschutzpräsident der AfD tatsächlich Tipps gegeben haben, ist das ein starkes Stück", sagte SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Und weiter: "Was wusste eigentlich Horst Seehofer und hat er bei Bekanntwerden mit Maaßen darüber gesprochen?" Seehofer müsse sich fragen lassen, ob er es eigentlich richtig finde, "dass die AfD aus seinem Verantwortungsbereich heraus exklusive politische Tipps erhält".

Der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz forderte Aufklärung von Seehofer. "Der Bundesinnenminister trägt die Verantwortung für das Bundesamt und muss die im Raum stehenden Vorwürfe einer Beratung zur Vermeidung der Beobachtung der AfD restlos ausräumen", sagte von Notz der BamS. "Mit jedem weiteren Tag der Ignoranz des CSU-Ministers wird dieser Vorgang zu einem Problem Seehofers."