AfD-Vize Björn Höcke beteiligte sich an einer rechten Demonstration in Chemnitz, aus der Partei gab es Drohungen in Richtung Medien. Erneut fordern nun zahlreiche Politikerinnen und Politiker, der Verfassungsschutz solle die Partei beobachten. Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein und welche Konsequenzen hätte das für die AfD? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Weshalb wird die Partei bisher nicht beobachtet? Es gebe keine ausreichenden Anhaltspunkte, die eine Beobachtung rechtfertigten, erklärten die Leiterinnen und Leiter der Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern nach einem gemeinsamen Treffen im März. Man prüfe jedoch fortlaufend, ob "Bestrebungen vorliegen, die den Kernbestand des Grundgesetzes zu beeinträchtigen oder zu beseitigen versuchen". Dazu würden Aktivitäten und Aussagen gesichtet, genauso wie eine mögliche Zusammenarbeit mit extremistischen Gruppierungen. Und es werde bewertet, ob es sich dabei um Einzelmeinungen und -agitationen oder um eine parteipolitische Leitlinie handelt. Nach oben Link kopieren

Was heißt eigentlich beobachten? Der Verfassungsschutz kann ganze Parteien, Unterorganisationen, Parteiströmungen, einzelne Parteimitglieder und Abgeordnete beobachten. Dafür nutzt er nach eigenen Angaben zunächst offen zugängliche Quellen, wie Zeitungen, Parteiprogramme, Flugblätter oder Internetseiten. Reichen diese Mittel nicht aus, kann das Amt auch "nachrichtendienstliche Mittel" verwenden, also zum Beispiel sogenannte Vertrauensleute einsetzen oder die Telefonkommunikation überwachen und aufzeichnen. Möchte der Verfassungsschutz nachrichtendienstliche Mittel anwenden, die die Grundrechte betreffen, wie etwa die Telefonüberwachung, prüft eine vom Parlamentarischen Kontrollgremium bestellte unabhängige Kommission, ob das notwendig und zulässig ist. Dafür müssen Anhaltspunkte für schwerwiegende Straftaten vorliegen, wie etwa die Bildung einer terroristischen Vereinigung.

Welche Beobachtung genau infrage kommt, soll nach dem "Grundsatz der Verhältnismäßigkeit" entschieden werden. Das bedeutet: Von mehreren geeigneten Mitteln muss der Verfassungsschutz das wählen, das die Parteien am wenigsten beeinträchtigt. Der Nachteil, der den Parteien dadurch entstehen kann, dass der Verfassungsschutz sie beobachtet, soll im Verhältnis zum beabsichtigten Erfolg durch die Beobachtung stehen. Nach oben Link kopieren