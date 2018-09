Der sächsische Verfassungsschutz will die AfD im Freistaat nicht unter Beobachtung stellen. "Es müssen Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Struktur eine Bestrebung gegen die verfassungsmäßige Ordnung ist", sagte der sächsische Verfassungsschutzpräsident Gordian Meyer-Plath dem Inforadio. Das bedeute, dass sich diese gegen die Grundpfeiler der Verfassung richten müsse, "und dass dies wirklich das Streben der Gesamtstruktur ist". Das sei für die AfD in Sachsen derzeit nicht belegbar, die rechtlichen Hürden dafür seien hoch.

Auch die Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, Andrea Lindholz (CSU), sieht die Voraussetzungen für eine Beobachtung noch nicht gegeben. "Ich glaube, dass es aus rein rechtlicher Sicht bislang noch nicht ausreichend stichhaltige Anhaltspunkte gibt, um das zu rechtfertigen", sagte Lindholz der Passauer Neuen Presse. Für eine Observierung einzelner AfD-Landesverbände sehe sie hingegen deutlich bessere Voraussetzungen.

Lindholz warnte zudem davor, die AfD in einer "selbst gewählten Opferrolle" noch zu bestätigen. "Überzogene Reaktionen, die womöglich vor dem Verfassungsgericht scheitern, würden am Ende nur der AfD in die Karten spielen", sagte sie. Das bestätigte auch FDP-Chef Christian Lindner. "Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die demokratischen Parteien sich lästiger Konkurrenz entledigen wollen, indem sie sie vom Verfassungsschutz beobachten lassen", sagte er im Bayerischen Rundfunk (BR).

"Die AfD stellt unsere Demokratie infrage"

Dem SPD-Bundestagsabgeordneter Sören Bartol zufolge muss die AfD "stärker vom Verfassungsschutz beobachtet und nicht beraten werden". Damit bezog er sich auf ein Treffen von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen mit der früheren AfD-Vorsitzenden Frauke Petry. Die AfD sei "keine Protestpartei mehr, sondern in Teilen eine offen extremistische Partei, die unsere Demokratie infrage stellt und Minderheiten, Journalisten und Andersdenkende bedroht und mit verbaler und physischer Gewalt überzieht", sagte er der Frankfurter Rundschau.

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) hatte nach den Ausschreitungen in Chemnitz eine Überprüfung der AfD gefordert. "Die Hetzjagd von Chemnitz markiert einen Wendepunkt", sagte Oppermann. "Der Konflikt um die Migrationsfrage soll auf den Straßen ausgetragen werden." Deshalb müsse beobachtet werden, inwiefern die AfD mit Rechtsradikalen zusammenarbeitet. Bereits zuvor hatten sich zudem mehrere Bundespolitiker von CDU, SPD, Linken, Grünen und FDP dafür ausgesprochen, die AfD überwachen zu lassen.

Die AfD als Partei wird bisher nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Erstmals seit ihrer Gründung wurden mit den Landesverbänden der Jungen Alternative (JA) in Niedersachsen und Bremen aber Teile der Partei unter Beobachtung gestellt. Der JA-Bundesverband kündigte daraufhin an, die beobachteten Landesverbände aufzulösen.