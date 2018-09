Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird im 16. November nach Chemnitz fahren. Sie will dort unter anderem mit den Leserinnen und Lesern der Freien Presse diskutieren. "Wir wissen, dass der Gesprächsbedarf groß ist", sagte Chefredakteur Torsten Kleditzsch. "Mit der Veranstaltung wollen wir einen weiteren Beitrag leisten, um auch in schwierigen Zeiten im Gespräch zu bleiben." Die Leserinnen und Leser können Merkel direkt Fragen stellen. Nach Angaben der Zeitung wird sie voraussichtlich mehrere Termine in der sächsischen Stadt wahrnehmen.



Reaktion auf Ausschreitungen

Vorfälle in Chemnitz hatten bundesweit für Aufsehen gesorgt und die politische Diskussion über Wochen geprägt. Am 26. August waren am Rande des Chemnitzer Stadtfestes ein 35 Jahre alter Deutscher niedergestochen und zwei weitere Männer durch Messerstiche zum Teil schwer verletzt worden. Als dringend tatverdächtig gilt neben einem Syrer ein 22-jähriger Iraker, der per Haftbefehl gesucht wird. Den Tod des 35-Jährigen nahmen mehrere rechte und rechtsextreme Gruppen zum Anlass für Proteste. Dabei kam es zu Ausschreitungen und rassistischen Angriffen auf Passanten.



Die Reaktion auf die Vorfälle in Chemnitz lösten eine Regierungskrise aus. Der Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, hatte in einem Interview mit der Bild-ZeitungMedienberichte sowie ein Video über rassistische Angriffe angezweifelt und als "gezielte Falschinformation" bezeichnet. Die Bundesregierung hatte er nicht über seine Zweifel informiert. Politikerinnen und Politiker von CDU und SPD forderten seinen Rücktritt; sein Dienstherr, Innenminister Horst Seehofer (CSU), wollte dagegen an ihm festhalten.



Nachdem es kurz hieß, Maaßen solle zum Staatssekretär befördert werden, einigte sich die große Koalition schließlich darauf, dass der Jurist künftig Sonderberater im Innenministerium werden soll. Auch die Abwahl von Volker Kauder als Fraktionsvorsitzendem der CDU/CSU wird in Zusammenhang mit dem Fall Maaßen gestellt.