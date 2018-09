Führende Unionspolitiker halten Bundeskanzlerin Angela Merkel wie auch die Chefs von SPD und CSU durch den Streit um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen für beschädigt. "Da haben sich alle drei Parteivorsitzenden nicht mit Ruhm bekleckert", sagte der Vizefraktionschef der Union im Bundestag, Carsten Linnemann (CDU), dem Deutschlandfunk. Es sei kurz vor zwölf. "Wenn die große Koalition, auch die Bundesregierung, keinen neuen Arbeitsmodus findet, wird diese Koalition nicht drei Jahre halten", warnte er. Ähnlich äußerte sich Junge-Union-Chef Paul Ziemiak im ZDF. "Es reicht jetzt langsam", unterstrich Ziemak. So etwas wie der Streit der letzten Tage dürfe sich nicht wiederholen.

"Das Verhalten aller drei war nicht gut"

Mit dem Ergebnis des Gesprächs der Parteichefs am Sonntag, nach dem Maaßen nun nicht mehr Staatssekretär, sondern Sonderberater von Innenminister Horst Seehofer werden soll, äußerten sich Linnemann und Ziemiak einigermaßen zufrieden. Seinen Zufriedenheitsgrad beschrieb Linnemann auf einer Skala von eins bis zehn mit fünf. Die Einigung sei aber nichts wert, wenn bei nächster Gelegenheit gleich wieder ein offener Streit im Regierungsbündnis ausbreche. Daher müsse die Koalition zu einem neuen Modus finden, um etwas Derartiges künftig zu vermeiden.

"Ich bin zufrieden, dass endlich dieses Thema abgeräumt ist", sagte auch Ziemiak. Es sei dem Bürger schlichtweg nicht zu vermitteln, wenn sich die Koalition über eine solche Personalie streite und von Krisensitzung zu Krisensitzung eile, während sich ihr politisch ganz andere Herausforderungen stellten. "Das Verhalten aller drei Parteivorsitzenden war nicht gut", kritisierte Ziemiak CDU-Chefin Merkel sowie die Parteichefs von SPD und CSU, Andrea Nahles und Horst Seehofer. Geschadet habe der Streit der gesamten großen Koalition. Er sei es auch leid, immer wieder über Personalien in der Regierung zu reden.

Linnemann warf SPD-Chefin Nahles vor, das Thema Maaßen völlig ungerechtfertigt zu einer Koalitionsfrage gemacht zu haben. Das sei unangemessen gewesen. Dass Seehofer Maaßen nun zu seinem Sonderberater machen wolle, sei "völlig legitim". Maaßen werde als Fachmann nicht nur von Seehofer geschätzt.

Neuer Streit über Seehofer-Äußerung

In einer gemeinsamen Erklärung von Kanzlerin Merkel, Seehofer und Nahles hieß es, die nun vereinbarte "Lösung wird zügig und zeitnah umgesetzt". Maaßen werde – im Rang eines Abteilungsleiters – Sonderberater für europäische und internationale Aufgaben – und damit zumindest nicht mehr direkt für Sicherheits- und Migrationsfragen verantwortlich sein. Dies hatte die SPD gefordert und sieht sich nicht nur in dieser Frage bestätigt. "Diese Lösung war eine Notwendigkeit", sagte Parteivize Ralf Stegner kurz vor der Sitzung des SPD-Präsidiums an diesem Vormittag. Auch andere Parteipolitiker zeigten sich erleichtert ob des gefundenen Kompromisses.



Neuen Streit gibt es allerdings über Äußerungen von CSU-Chef Horst Seehofer. Der Bundesinnenminister hatte am Sonntagabend gesagt, die jetzt gefundene Lösung sei bereits beim ersten Krisentreffen der drei Parteivorsitzenden am vergangenen Dienstag "im Grundsatz schon ein Punkt" gewesen, von Andrea Nahles aber abgelehnt worden. Die SPD-Chefin widersprach: "Frau Nahles weist das zurück", sagte ein Sprecher.