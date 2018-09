Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Streit über die Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen eine Lösung an diesem Wochenende in Aussicht gestellt. Sie sei am Nachmittag mit SPD-Chefin Andrea Nahles und CSU-Chef Horst Seehofer übereingekommen, die Lage erneut zu bewerten, sagte Merkel in München. Angesichts der vielen außen- und innenpolitischen Herausforderungen sei eine volle Konzentration auf das Regierungshandeln nötig. "Wir wollen eine gemeinsame und tragfähige Lösung finden im Laufe des Wochenendes", sagte die Bundeskanzlerin.



Zuvor hatte die SPD-Parteivorsitzende in einem Brief die Bundeskanzlerin und Innenminister Seehofer dazu aufgefordert, Maaßens Versetzung ins Innenministerium neu zu verhandeln. "Die durchweg negativen Reaktionen aus der Bevölkerung zeigen, dass wir uns geirrt haben", hieß es in dem Brief.

Maaßen war nach dem Tötungsfall von Chemnitz und den darauffolgenden Demonstrationen mit unbelegten Behauptungen und Vermutungen an die Öffentlichkeit gegangen. Seine Äußerungen hatten parteiübergreifend Kritik ausgelöst. Lediglich die AfD stützte Maaßen.

Die SPD in Nordrhein-Westfalen will eine neue Entscheidung über Maaßens Versetzung am Samstag per Parteiratsbeschluss erzwingen. In einem Beschlusspapier heißt es dazu, die übergroße Mehrheit der Menschen im Land wolle weder, dass ein "aus gutem Grund" abberufener Spitzenbeamter mit einem hoch dotierten Staatssekretärsposten versorgt werde, noch sei sie bereit, "die rechtspopulistischen Eskapaden des amtierenden Bundesinnenministers weiter zu ertragen".