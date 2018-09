Revolution, Endzeitstimmung, Merkel-Dämmerung – es gab keinen Superlativ, der am Dienstagabend nicht bemüht wurde, um das zu beschreiben, was im Berliner Regierungsviertel gerade vorgefallen war: die Abwahl von Volker Kauder als Vorsitzendem der Unionsfraktion.

Tatsächlich schwindet die Macht der Kanzlerin inzwischen bedrohlich schnell. Wäre Merkels Kanzlerschaft ein Schiff, stünde inzwischen das Wasser bis in den Maschinenraum. Schon während der Koalitionsverhandlungen zu Beginn des Jahres blieb sie derart blass, dass einige CDUler schimpften, ihre Partei habe überhaupt nicht mit am Verhandlungstisch gesessen. Die SPD entriss ihr ein Schlüsselressort, die CSU trotzte ihr eine Obergrenze und einen restriktiven Familiennachzug ab. Im Sommer musste die Kanzlerin hilflos mit ansehen, wie Horst Seehofer und Alexander Dobrindt drohten, die Union zu spalten. Der Fall Maaßen schließlich war auch ihr ganz persönliches Debakel.

Kauder bekam vieles von dem ab, was eigentlich für Merkel gedacht war. Da hatte sich etwas aufgestaut in den letzten Jahren. Unpopuläre Projekte, Abschaffung der Wehrpflicht, Griechenland-Kredite, Mindestlohn und Mietpreisbremse, alles hatte Kauder in der Union durchgedrückt. Alles dürfte dazu beigetragen haben, dass viele Abgeordnete mit viel Frust zur Wahlkabine marschiert sind. Am Ende standen 112 Stimmen für Kauder, 125 für den Finanzexperten und bisherigen Kauder-Stellvertreter Ralph Brinkhaus.

Mit Brinkhaus können alle

Dennoch war die Abwahl kein lang geplanter Putsch gegen die Kanzlerin. Weil niemand an Brinkhaus geglaubt hatte, vermutlich nicht einmal er selbst, ist es gut möglich, dass viele Abgeordnete einfach mit ihrer Stimme ein Signal setzen wollten – in dem festen Glauben, Kauder, dessen Sieg eigentlich außer Frage stand, nicht ernsthaft gefährden zu können.

Und darin liegt für Merkel sogar eine Chance, wenn auch, um es mit Christian Lindner zu sagen, eine recht dornige. Brinkhaus' Sieg ist ein glücklicher Coup für ihn. Er ist kein Netzwerker, hatte nicht die Unterstützung von einflussreichen parlamentarischen Gruppen oder Einzelpersonen, auch nicht von den konservativen. CSU-Chef Seehofer, Landesgruppenchef Dobrindt und zahlreiche weitere führende Abgeordnete hatten sich für Kauder ausgesprochen. Auch ihnen, dem Fraktionsestablishment, gilt zu einem Teil diese Abwahl.

Und sie gilt natürlich Kauder selbst. Er kann harsch auftreten und Kontrahenten abkanzeln. Zuletzt verlor er wohl das Gespür dafür, wann es besser gewesen wäre, eine Debatte laufen zu lassen und wann nicht. Immer wieder hatte er Stimmungen falsch eingeschätzt. Etwa Anfang des Jahres, als er wohl gewillt war, die SPD trotz der laufenden Koalitionsverhandlungen über das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche abstimmen zu lassen. Die Fraktion rumorte.

Merkel muss jetzt besser hinhören

Brinkhaus' Wahl ist nicht das größtmögliche Debakel für die Kanzlerin. Sie hat damit die Möglichkeit, ihr eigenes politisches Ende wenigstens noch zu moderieren. Die Konditionen ihres Abgangs kann sie ohnehin nicht mehr vollends bestimmen – dafür ist es längst zu spät. Brinkhaus ist kein Anti-Merkel oder Anti-Kauder. Mit ihm könnten Merkel-Gegnerinnen und ihre Befürworter zusammenarbeiten. Das wäre anders gewesen, hätte ein schneidiger konservativer Antipode der Kanzlerin gewonnen. Zwischen ihn und die Kanzlerin passe "kein Blatt Papier", sagte Brinkhaus nach seiner Wahl. Die Kanzlerin wünschte sich eine "gute Zusammenarbeit". Es gibt keinen Grund, warum der Stoikerin Merkel das nicht gelingen könnte.

Merkel wird mehr auf ihre Fraktion und Partei hören müssen. Das Aufbegehren, das in den letzten Monaten unüberhörbar geworden war, muss sie ernst nehmen. Sie sollte sich besser mit Argumenten munitionieren, weil sie sich nicht darauf verlassen kann, dass einfach alles abgenickt wird. Aufmüpfige Sozialdemokratinnen kann sie zukünftig mit dem Verweis einfangen: Das bekomme ich bei meiner Fraktion nicht durch.

Würde die Kanzlerin Politik emotionaler betreiben, hätte sie wohl hingeschmissen. Für Merkel kommt die Erkenntnis, dass sie Wahlen verlieren kann, vielleicht gar nicht so unpassend: Anfang Dezember will sie sich in Hamburg auf einem Parteitag erneut zur CDU-Chefin wählen lassen. Sollte sie gute Argumente finden, warum sie die Richtige ist, täte das nicht nur der CDU gut, sondern auch der Koalition und dem Land.