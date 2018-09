Das Ansehen der Bundesregierung hat sich dem ARD-Deutschlandtrend zufolge leicht erholt: In der Umfrage äußerten sich 31 Prozent der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden, was einem Plus von sechs Prozentpunkten im Vergleich zum August entspricht. Gleichzeitig sank die Unzufriedenheit der Befragten um sechs Prozentpunkte: Demnach gaben 68 Prozent an, sie seien mit der Arbeit von CDU/CSU und SPD weniger oder gar nicht zufrieden. Die Umfrageergebnisse, die auf tagesschau.de veröffentlicht wurden, basieren auf einer Befragung, die am Montag und Dienstag dieser Woche durchgeführt wurde.

In der sogenannten Sonntagsfrage gab es demnach nur wenig Veränderungen. Würde in drei Tagen ein neuer Bundestag gewählt, würden 29 Prozent der Befragten der CDU oder CSU ihre Stimme geben, die SPD würde unverändert 18 Prozent erhalten. Die AfD verschlechterte sich in der Umfrage um einen Punkt auf 16 Prozent, die FDP verbesserte sich um einen Punkt auf acht Prozent. Die Linke legte ebenfalls einen Punkte zu und erreichte zehn Prozent. Die Grünen verschlechterten sich um einen Punkt auf 14 Prozent.

Für die Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen hatte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap von Montag bis Mittwoch dieser Woche 1.502 Wahlberechtigte bundesweit befragt.



Integration Geflüchteter "eher nicht gut gelungen"

Zudem wurden in der Umfrage am Montag und Dienstag spezifische Themengebiete abgefragt, etwa die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Demnach gaben 43 Prozent der Befragten an, dass die Unterbringung und Verteilung der Migranten "sehr gut oder eher gut gelungen" sei. 50 Prozent beantworteten eine entsprechende Frage mit "eher oder sehr schlecht gelungen".



Nur 27 Prozent halten die Integration von Geflüchteten in die Gesellschaft für "sehr gut oder eher gut gelungen", 69 Prozent äußerten das Gegenteil.



Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. 69 Prozent sehen in diesem Bereich Defizite, nur 23 Prozent äußern sich zufrieden. Eine deutliche Mehrheit kritisiert zudem die Abschiebepraxis bei abgelehnten Asylbewerbern, die 83 Prozent "sehr schlecht oder schlecht gelungen" bewerten. Nur elf Prozent stellen den Behörden hier ein gutes Zeugnis aus. Nur 27 Prozent sind zudem der Meinung, dass ausreichend Maßnahmen zur Vorbeugung von Gewalt und Kriminalität ergriffen werden, 69 Prozent sind damit unzufrieden.

Über die Unsicherheiten von Umfragen Repräsentative Umfragen unterliegen immer Fehlern. Man kann davon ausgehen, dass der tatsächliche Wert mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Bereich von einem bis drei Prozentpunkten über oder unter den letztlich angegebenen Messwerten liegt. Den Korridor dieses statistischen Fehlers zeigen wir ab sofort in unseren Grafiken zu Wahlumfragen. Die Ergebnisse basieren immer auf Stichprobenbefragungen. Diese decken in der Regel nur spezielle Teile der Bevölkerung ab (zum Beispiel Menschen mit Festnetz-Telefonanschluss oder Internetnutzer). Einige potenzielle Teilnehmer sind ablehnend und wollen erst gar nicht befragt werden. Fragen werden mitunter auch falsch verstanden und nicht immer aufrichtig beantwortet. Zum Beispiel auch in Reaktion auf vorangegangene Umfragen. Um jedoch ein allgemeines Meinungsbild über alle Bevölkerungsgruppen hinweg zu berechnen, müssen die Demoskopen fehlende Messwerte und vermutete Ungenauigkeiten ausgleichen und die vorliegenden Zahlen neu gewichten. Diese (in der Regel nicht transparenten) Formeln unterscheiden sich in den Instituten und führen daher zu unterschiedlichen Aussagen. Umfragewerte sind immer Momentaufnahmen. Mehr als eine grobe Tendenz für ein Meinungsbild lässt sich daraus nicht ableiten. Selbst wenn die Aussagen und Berechnungen zum Veröffentlichungszeitpunkt der Umfrage nahe an der Realität liegen, ist immer noch offen, ob die damals befragten Wähler zum Beispiel später tatsächlich ihre Stimme abgeben oder sich kurzfristig umentscheiden. Weitere Hintergründe über unseren Umgang mit Wahlumfragen finden Sie in unserem Transparenzblog Glashaus .

Eine weitere Frage war, ob die AfD bundesweit durch den Verfassungsschutz beobachtet werden sollte. Dafür sprachen sich 65 Prozent der Befragten aus. 32 Prozent fänden eine Beobachtung dagegen nicht angemessen. Der Thüringer Verfassungsschutz hatte am Donnerstag, also nach der Durchführung der Umfrage, mitgeteilt, man wolle prüfen, ob der Landesverband der AfD verfassungsfeindliche Ziele verfolge. Vom Ergebnis hänge ab, ob die Partei mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werde. Anlass für die Überprüfung seien unter anderem Äußerungen des Landesvorsitzenden Björn Höcke. Die Verfassungsschutzämter in Niedersachsen und Bremen haben die Landesverbände der Jungen Alternativen, die Jugendorganisation der AfD, unter Beobachtung gestellt.