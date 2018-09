Nach den Ausschreitungen in Chemnitz haben die Grünen in Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) aufgefordert, eine klare Strategie gegen rechtsradikale Strömungen zu entwickeln. Es genüge nicht mehr, "nur die Symptome auf der Straße einzugrenzen und mühsam und mit viel Polizei Recht und Ordnung herzustellen", sagte die Vorsitzende der Grünen in Sachsen, Christin Melcher. Als Ministerpräsident müsse Kretschmer gesellschaftspolitisch aktiv werden.



Konkret sprachen sich die Grünen dafür aus, an einem runden Tisch gemeinschaftlich Lösungen zu erarbeiten: Vertreterinnen und Vertreter aus der Zivilgesellschaft, Opferberatung, Jugendhilfe, Kirche, aus Bildungseinrichtungen und der Parteien sollten daran beteiligt werden. Wichtig sei es außerdem, Jugendarbeit und Demokratieprojekte zu stärken: "Es ist höchste Zeit, Geld für Prävention und Opferberatung in die Hand zu nehmen", sagte Melcher.

In Chemnitz war es nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen in den vergangenen Tagen mehrfach zu Demonstrationen rechter Gruppen gekommen. Dabei kam es zu zahlreichen Ausschreitungen und Angriffen auf Menschen, die die Täter für ausländisch hielten. Am Samstag waren Tausende Anhängerinnen und Anhänger von AfD, Pegida und anderen Gruppierungen durch die Stadt gezogen.



Am Montagnachmittag hatten verschiedene Bands – darunter Kraftklub, Die Toten Hosen, Marteria und Feine Sahne Fischfilet – unter dem Motto #wirsindmehr zu einem Gratiskonzert eingeladen. Schätzungsweise 65.000 Menschen waren dem Aufruf gefolgt, um ein Zeichen gegen Fremdenhass zu setzen.



Der Verfassungs- und Rechtsausschuss des sächsischen Landtags will sich im Laufe des Tages mit den Ereignissen in Chemnitz befassen. Für Mittwoch hatte Sachsens Regierungschef Kretschmer eine Regierungserklärung angekündigt.