Es ist das erste Mal seit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche, dass Grüne und FDP der Bundeskanzlerin eine gemeinsame Initiative antragen: In einem Brief an Angela Merkel schlagen die Grünenfraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter sowie FDP-Chef Christian Lindner nach Informationen der Süddeutschen Zeitung vor, die Verfassung so zu ändern, dass der Bund künftig umfassend und dauerhaft in das deutsche Schul- und Bildungssystem investieren darf.

Eine Lockerung dieses sogenannten Kooperationsverbots zwischen Bund, Ländern und Gemeinden hatte die große Koalition bereits Ende April beschlossen. Dabei geht es vor allem um den Ausbau von Ganztagsschulen in den Kommunen. Bisher ist eine Finanzhilfe des Bundes nur für finanzschwache Kommunen zulässig.



Allerdings kann die Regierung solch eine Grundgesetzänderung nicht alleine beschließen, weil ihr dafür die nötige Zweidrittelmehrheit im Bundestag fehlt – die Regierung braucht also die Unterstützung von Grünen und FDP, die die Fraktionsvorsitzenden nun offenbar anbieten.



Gute Bildung sei die "Grundvoraussetzung für die Chancengleichheit und die Leistungsfähigkeit der Menschen in Deutschland", sie sei das "zentrale Aufstiegs- und Wohlstandsversprechen, das die Menschen befähigt und motiviert, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen", heißt es laut Süddeutscher Zeitung in dem Brief.



Nationale Bildungsstandards umsetzen

Der bisherige Beschluss der großen Koalition zur Bildungsfinanzierung gehe zwar in die richtige Richtung, reiche aber noch nicht aus. Aus diesem Grund plädieren grüne und liberale Oppositionspolitiker dafür, das Kooperationsverbot radikaler als bisher geplant aufzuheben. Es müsse dauerhafte, verlässliche und große Investitionen in die Bildung geben. Es gehe darum, den "einzelnen Mensch mit seinen individuellen Fähigkeiten und Potenzialen" zu fördern – ein Ziel, das so auch schon im FDP-Programm festgeschrieben ist.



Außerdem sprachen sich Göring-Eckardt, Hofreiter und Lindner dafür aus, dass künftig nationale Bildungsstandards beschlossen und verbindlich umgesetzt werden sollen. Deutschland solle wieder zu einer "international führenden Bildungsnation" werden. Über ihre Vorschläge wollen sie dem Bericht nach mit der Kanzlerin und der Regierung ins Gespräch kommen.