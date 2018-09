Der CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Migrationsfrage als "Mutter aller politischen Probleme" in Deutschland bezeichnet. Von dieser Aussage distanzierte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel im Sommerinterview mit RTL und n-tv. "Ich sag das anders", sagte Merkel. Und weiter: "Ich sage, die Migrationsfrage stellt uns vor Herausforderungen. Und dabei gibt es auch Probleme." Es gebe aber auch Erfolge. Die Bundesregierung sei dabei, die Probleme Schritt für Schritt zu lösen. Bei der Aufnahme von Flüchtlingen sei schon viel geleistet worden. "Diese Aufgabe muss einfach bewältigt werden", sagte Merkel.

Mit Blick auf die Ausschreitungen von Chemnitz beschrieb die Kanzlerin die Stimmung als "angespannt". In dieser solle jeder klar Position beziehen. Neben Demonstrationen "mit Erscheinungen, die nicht in Ordnung sind, hasserfüllt und auch gegen andere Menschen gerichtet" habe es auch Kundgebungen wie das Konzert unter dem Motto #wirsindmehr gegeben, bei denen sich Menschen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gestellt hätten.



Angesprochen auf die schlechten Umfragewerte der Union hatte der Bundesinnenminister der Rheinischen Post gesagt: "Wir haben erstmals eine Partei rechts der Union, die sich mittelfristig etablieren könnte, ein gespaltenes Land und einen mangelnden Rückhalt der Volksparteien in der Gesellschaft." Dies habe zwar "nicht nur" mit der Migrationspolitik zu tun. "Aber die Migrationsfrage ist die Mutter aller politischen Probleme in diesem Land. Das sage ich seit drei Jahren." Das bestätigten viele Umfragen, das erlebe er bei Veranstaltungen.

Zuvor hatte Seehofer bei der Klausur der CSU-Landesgruppe im brandenburgischen Neuhardenberg gesagt, die zweistelligen Umfragewerte für die AfD in Bayern seien eine Neuerscheinung, "wo ja die Grundlage oder die Ursache dafür in der Migrationspolitik liegt".

SPD kritisiert "rechtspopulistisches Gequatsche"

Sowohl vom Koalitionspartner SPD als auch von der Opposition wurden Seehofers Äußerungen kritisch aufgenommen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach auf Twitter von "rechtspopulistischem Gequatsche". Die Partei- und Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Andrea Nahles, forderte Seehofer auf, den unionsinternen Streit um die Asylpolitik nicht wieder aufbrechen zu lassen. "Wenn Horst Seehofer von der Mutter aller Probleme spricht, meint er in Wahrheit Frau Merkel", sagte Nahles. Die Bundesregierung habe den Auftrag, Probleme zu lösen.



Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) twitterte: "Ohne Migration wären die meisten Menschen wohl noch in der ostafrikanischen Steppe zu Hause und Seehofer wäre heute Afrikaner." Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, sagte: "Langsam bekomme ich den Eindruck, dass der Innenminister der Vater aller Rassismusprobleme ist."



Die migrationspolitische Sprecherin der Grünen, Filiz Polat, sagte, Seehofer gefalle sich in der "Rolle des Problemministers, der große Reden schwingt und einen Konflikt nach dem nächsten provoziert", anstatt die Chancen der Einwanderungsgesellschaft zu nutzen. Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, erinnerte an die Zeit des Nationalsozialismus: "Wir hatten das in Deutschland schon einmal, dass andere schuld waren. Damals waren es die Juden, damals waren es die Kommunisten, damals waren es die Homosexuellen." Heute habe man "einen Innenminister, der wieder findet, andere wären schuld, statt selbst Verantwortung zu übernehmen". Mutter aller Probleme seien in dieser Frage Ignoranz, Rassismus und Spalterei, so Göring-Eckardt.



Unterstützung bekam Seehofer indes von seiner CSU sowie von der AfD: "Ich glaube es ist offensichtlich, dass die Migrationsthematik die politische Landschaft und die politische Situation nachhaltig verändert hat. Und das leider zum Negativen. Das will doch niemand bestreiten", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in Neuhardenberg.



Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung: "Seehofer hat in der Analyse vollkommen recht." Allerdings werde das dem Bundesinnenminister nicht viel helfen, weil Merkel ihm "ununterbrochen Steine in den Weg" lege.

In Bayern wird am 14. Oktober gewählt; der dort allein regierenden CSU drohen starke Verluste. Die rechtspopulistische AfD kommt im Freistaat laut Umfragen auf 13 bis 14 Prozent.