Der Bericht, der über die berufliche Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen entscheiden wird, liegt seit Montag im übergeordneten Bundesinnenministerium. Auch das Kanzleramt habe ein Exemplar bekommen, erklärten Regierungssprecher. Mehr war von ihnen zu Wochenbeginn jedoch erst einmal nicht zu erfahren.

Was Maaßen und seine Mitarbeiter in dem Papier über die Bewertung der umstrittenen "Hetzjagd" von Chemnitz geschrieben haben, wie lange es dauern wird, den Bericht auszuwerten oder wie zufrieden der Bundesinnenminister und die Kanzlerin mit den angeforderten Belegen des Inlandsgeheimdienstes sind, darüber herrscht vorerst Stillschweigen. Erst am Mittwoch will die Koalition weitere mögliche Schlüsse ziehen, dann tagen die entsprechenden Gremien des Bundestags: das Parlamentarische Kontrollgremium, zuständig für die Geheimdienste, und der Innenausschuss.



Anlass für die Aufregung um Maaßen ist ein Video, das Ende August am Rande einer Demonstration von Rechtsextremen in Chemnitz aufgenommen wurde. Kurz zuvor war ein Deutsch-Kubaner mutmaßlich von zwei Asylbewerbern erstochen worden. In dem Video sieht man, wie Demonstranten Menschen nachstellen, die sie für Ausländer halten. Es war einer der Gründe dafür, dass ein Sprecher der Bundesregierung "Hetzjagden" auf Ausländer in Chemnitz verurteilte. Über den Begriff gibt es nun politischen Streit.

Am vergangenen Freitag äußerte der Präsident des Bundesverfassungsschutzes in einem Interview mit der Bild-Zeitung Zweifel an der Echtheit des Videos. Maaßen vermutete zudem, das Video sei veröffentlicht worden, um die Öffentlichkeit von dem Tod des jungen Deutschen abzulenken.



Bundesinnenminister Horst Seehofer und andere CSU-Politiker unterstützten Maaßens Zweifel zunächst. Alexander Dobrindt sagte noch am Freitag: "Man muss das durchaus ernst nehmen, wenn der Verfassungsschutzpräsident zu so einer Einschätzung kommt." Nach einigem Protest forderte Seehofer am Sonntagabend dann aber, Maaßen müsse Gründe für seine Vermutungen nachliefern. Zugleich betonte er jedoch, er habe vollstes Vertrauen in Maaßen. Warum er von Maaßen nicht vor dem Interview verlangt habe, seine Gründe für seine Bedenken offenzulegen, ist eine der Fragen, die Seehofer am Mittwoch vor den parlamentarischen Gremien wird beantworten müssen. Schließlich hatte Maaßen Seehofer vorab darüber informiert, dass er mit seinen Bedenken an die Öffentlichkeit gehen werde.



Es geht um mehr als den Chef einer Behörde

Entzweit das Thema nun die Union? Anders als Seehofer, weigerte sich die Kanzlerin in der vergangenen Woche, Maaßen das Vertrauen auszusprechen. "Herr Maaßen hat eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe", ließ ihr Sprecher lediglich verlauten. Maaßen gilt intern als Kritiker von Angela Merkels Entscheidung, im Sommer 2015 die Grenzen für Flüchtlinge offenzuhalten.



Am Montagmittag erhöhte dann die CDU-Spitze den Druck auf den Behördenchef. Es sei schon schwierig, wenn Maaßen Vorkommnisse deute und dann "nicht im gleichen Moment die entsprechenden Belege" für diese Deutung mitliefere, sagte Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. "Ich gehe davon aus, dass der Präsident des Verfassungsschutzes seine Einschätzung nicht aus dem Bauchgefühl heraus gemacht hat." Und wenn die Belege nicht reichen? Darüber will man in der CDU im Moment nicht spekulieren.

Was passiert mit Maaßen, sollten die Belege nicht reichen?

Die große Geheimhaltung, die nun um den Maaßen-Bericht gemacht wird, ist in gewisser Weise unverständlich: Schließlich geht es um Belege für Äußerungen, die Maaßen keineswegs in vertraulich tagenden Gremien des Bundestags gemacht hat, sondern in aller Öffentlichkeit. Sie würde sich wünschen, dass "Maaßen seine öffentlichen Spekulationen auch öffentlich klarstellt", sagte SPD-Chefin Andrea Nahles am Montag. Das Schweigen zeigt aber auch, dass alle Seiten den Fall als sehr brisant einschätzen.

Was mit Maaßen passiert, wenn die nachgereichte Begründung seiner öffentlichen Äußerungen Seehofer nicht überzeugen sollte, hat der Bundesinnenminister bisher offengelassen. Für die Opposition ist die Sache dagegen klar: Auf die Frage, ob Maaßen entlassen werden müsse, wenn er Belege schuldig bleibe, antworteten Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt (Grüne), Christian Lindner (FDP) und Dietmar Bartsch (Linke) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz unisono mit "Ja". Grünen-Parteichef Robert Habeck stellte später sogar klar, dass er Maaßen bereits jetzt für nicht mehr tragbar hält. "Ich glaube, dass er nicht mehr lange im Amt ist", sagte auch SPD-Vize Ralf Stegner.