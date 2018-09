Das Verteidigungsministerium sieht keine Verletzung des Mandats der Bundeswehr für ihren Einsatz in Mali. Das Ministerium wies einen Bericht der Welt am Sonntag zurück, demzufolge die Kooperation der Bundeswehr mit französischen Einheiten in Mali über das Bundestagsmandat hinausgegangen sei. Bei dem Einsatz einer Drohne im Dezember 2017 sei es ausschließlich um die Erfüllung eigener Aufgaben gegangen, sagte ein Sprecher des Ministeriums.

Die Welt am Sonntag berichtet unter Berufung auf vertrauliche UN-Unterlagen, dass die Bundeswehr offenbar französische Anti-Terror-Einheiten in Mali unterstützt habe. Frankreich kämpft in der Sahelzone mit der Militäroperation Barkhane gegen islamistische Terroristen.

In dem Bericht geht es um den Einsatz einer Drohne vom Typ Heron I im Dezember 2017, bei dem Bilder an das französische Militär übermittelt worden sein sollen. Laut dem Einsatzprotokoll sei die Drohne mehrere Stunden über einem Gehöft in Mali geflogen. Dabei habe sie Informationen an anrückende französische Einheiten geliefert.

Einsatz war von UN gebilligt

Das Verteidigungsministerium teilte mit, der Einsatz der Drohne sei vom deutschen Einsatzkontingent "zum Schutz der eigenen Kräfte und der Nachbarn" beim UN-Hauptquartier in Bamako beantragt worden: "Die Erkenntnisse wurden mit allen im Raum befindlichen militärischen Kräften koordiniert." Das UN-Hauptquartier habe den Einsatz der Drohne gebilligt.

Die Grünen-Verteidigungsexpertin Katja Keul kritisierte in der Welt am Sonntag, dass eine Einsatzunterstützung der Operation Barkhane durch die Heron-Drohnen nicht durch das Mandat des Bundestags gedeckt sei.

Die Bundeswehr ist in Mali mit bis zu 1.100 Soldaten an der UN-Mission Minusma beteiligt; das Ziel des Einsatzes ist eine Stabilisierung des westafrikanischen Staates. Die deutschen Soldaten sind vor allem im Nordosten von Mali stationiert. Diese UN-Mission gilt als derzeit gefährlichster Auslandseinsatz der Bundeswehr.