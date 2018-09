CDU/CSU und SPD verlieren in der Wählergunst. Das belegt nun auch der Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für Bild am Sonntag erhebt. Demnach büßen CDU/CSU einen Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche ein und kommen auf nur 29 Prozent. Noch härter trifft es die Sozialdemokraten: Die SPD verliert zwei Punkte und sinkt auf 17 Prozent. Zusammen sind das nur noch 46 Prozent für die Parteien der Großen Koalition – so wenig wie nie zuvor in der Geschichte des Sonntagstrends.

Die repräsentative Umfrage unter 2.472 Personen bestätigt die Ergebnisse der Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap für die Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen, die bereits am Donnerstag veröffentlicht wurden. Für beide Umfragen werden Wählerinnen und Wähler gefragt, wem sie im Falle einer anstehenden Bundestagswahl ihre Stimme geben würden. Die Befragung fand für beide Umfragen über einen ähnlichen Zeitraum statt: für den Sonntagstrend vom Donnerstag, 30. August, bis Mittwoch, 5. September; für die Sonntagsfrage erst von Montag, 3. September, an, aber ebenfalls bis Mittwoch.

Laut Sonntagstrend konnte die Linke einen Prozentpunkt zulegen, sie kommt auf zehn Prozent. Unverändert bei 14 Prozent bleiben die Grünen. Auch die FDP hält wie in der Vorwoche die neun Prozent, die AfD stagniert bei 15 Prozent. Sonstige Parteien können zwei Zähler zulegen und kommen auf sechs Prozent.