CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht im Regierungstreffen am Sonntag auch eine Verhandlung über die Zukunft der großen Koalition. Es gehe bei den Gesprächen auch um die Klärung der Frage, "ob sich alle Koalitionsparteien weiter hinter dem gemeinsamen Auftrag versammeln können", schrieb Kramp-Karrenbauer in einer E-Mail an die CDU-Mitglieder. Sebastian Hartmann, Vorsitzender der nordrhein-westfälischen SPD, forderte unterdessen die Entlassung von Innenminister Horst Seehofer (CSU). Damit steht das Regierungsbündnis zum dritten Mal binnen eines halben Jahres auf der Kippe.



Grund für den erneuten Streit ist eine Beförderung des bisherigen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen. Er hatte nach Ausschreitungen in Chemnitz Zweifel an der Echtheit von Videobildern geäußert, die Angriffe auf Migranten zeigen. Die Authentizität der Bilder war zu diesem Zeitpunkt unumstritten – selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach von "Hetzjagden" auf Migranten. Die SPD forderte daraufhin Maaßens Entlassung.



Die Vorsitzenden der drei Regierungsparteien – Merkel, Seehofer und Andrea Nahles (SPD) – beschlossen am 18. September Maaßens Ablösung als Chef des Verfassungsschutzes, gleichzeitig aber auch seine Beförderung zum Staatssekretär. Nach Kritik aus der Bevölkerung und von Parteimitgliedern forderte Nahles eine Neuverhandlung von Maaßens Zukunft. Diese soll am Sonntag besprochen werden.



Rückendeckung für Nahles

Die SPD fordert eine Lösung, bei der Maaßen nicht weiter das Bundesverfassungsamt führt, aber auch nicht befördert wird. Es könne nicht sein, "dass der Affenzirkus der CSU und von Horst Seehofer das Regierungshandeln weiter blockiert", sagte Hartmann. In einem Beschlussvorschlag der SPD in Nordrhein-Westfalen, der ZEIT ONLINE vorliegt, richtet die Partei auch klare Worte an den CSU-Chef: "Auch Horst Seehofer trägt als CSU-Vorsitzender und Bundesinnenminister Verantwortung für den Erfolg der Koalition. Wenn er diese nicht mehr wahrnehmen kann oder will, muss er seine Ämter zur Verfügung stellen."



Rückendeckung bekommt SPD-Chefin Nahles auch von Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Es sei richtig gewesen, dass sich die SPD für die Ablösung Maaßens eingesetzt habe, sagte der Vizekanzler bei einer Landesvertreterversammlung der SPD Brandenburg. Als die erarbeitete Lösung auf wenig Verständnis stieß, sei es richtig von Nahles gewesen, zu fordern, dass die Lösung überarbeitet wird.



"Alles hat seine Grenzen"

Unionspolitiker sprachen sich dafür aus, die Causa Maaßen möglichst bald zu beenden. Hessens CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier sagt der Funke-Mediengruppe, die Koalition müsse ihre ständigen Streitereien überwinden. Deutschland brauche eine stabile Regierung. Allerdings sei die "Entscheidung für eine bestimmte Koalition keine Ewigkeitsentscheidung", sagte Bouffier weiter. "Alles hat seine Grenzen."

CDU-Innenexperte Philipp Amthor sagte dem Norddeutschen Rundfunk hingegen: "Maaßen ist und bleibt einer der wichtigen Spitzenbeamten in unserer Bundesregierung." Er sei bestens geeignet, "sowohl das Amt des Verfassungsschutzpräsidenten auszuüben als auch das Amt eines Staatssekretärs oder viele andere Führungspositionen auch".



Auch die Opposition kritisierte das andauernde Ringen um Maaßen. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte, es sei ein Rätsel, was dieser "untoten Regierung Leben einhauchen kann und wann sie endlich anfängt zu regieren". Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sprach sich in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe für rasche Neuwahlen aus. FDP-Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann twitterte, das Schauspiel von Union und SPD schade dem Ansehen der Politik.