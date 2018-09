Bundeskanzlerin Angela Merkel will im Dezember erneut für den CDU-Vorsitz kandidieren. Sie habe gesagt, dass sie für diese Legislaturperiode als Kanzlerin zur Verfügung stehe, sagte sie auf einer Veranstaltung in Augsburg. Und sie sei auch weiter der Ansicht, dass das Amt des Kanzlers und das des Parteichefs zusammengehörten.



Merkel wollte sich noch nicht dazu äußern, ob sie eine weitere Amtszeit als Regierungschefin anstrebe. Es sei ja noch nicht mal die Hälfte der Wahlperiode erreicht. "Wenn Sie mal überlegen, wann ich in den anderen Legislaturperioden erklärt habe, ob ich noch mal kandidiere, dann haben wir den Zeitpunkt mit Sicherheit nicht erreicht", sagte die CDU-Chefin auf eine entsprechende Frage. "Ich weiß auch nicht, ob das das Interessanteste ist, ob ich weitermache", sagte Merkel bei der Veranstaltung der Augsburger Allgemeinen.



Bislang galt es als gesetzt, dass Merkel auf dem Parteitag erneut für den CDU-Vorsitz kandidiert. In der Union wird seit der Wahl von Ralph Brinkhaus zum neuen Fraktionschef im Bundestag aber auch über Merkels Zukunft diskutiert. Der Westfale wurde gewählt, obwohl sich Merkel für seinen Amtsvorgänger Volker Kauder ausgesprochen hatte. In Gesprächen bezeichneten viele Abgeordnete der Unionsfraktion das Wahlergebnis auch als Ausdruck des Wunsches nach einem Wechsel von Personal und Arbeitsweise der Fraktion. Nach derzeitigem Stand ist Merkel nicht die einzige Kandidatin. Der Berliner Jura-Student Jan-Philipp Knoop kündigte eine Gegenkandidatur an. "Die Politik verliert Tag für Tag an Glaubwürdigkeit und Vertrauen", schrieb der nach eigenen Angaben konservative Christdemokrat auf Facebook. "Es wird sich wochenlang an einzelnen Worten und Personen aufgehalten. Eine klare Führung ist nicht zu erkennen." Er traue sich das Amt zu, sei sich aber seiner Chancen bewusst, sagte Knoop dem Tagesspiegel.



Bei der Analyse der Wahl von Fraktionschef Brinkhaus hatte sich gezeigt, dass vor allem jüngere Fraktionsmitglieder den Kauder-Konkurrenten bevorzugten, also einen Personalwechsel an den Führungsposten der Union anstreben.

In der Diskussion um Koalitionen mit der AfD positionierte sich Merkel eindeutig. Sie könne das für ihre Partei "kategorisch ausschließen", sagte sie und bestätigte damit, was in gleicher Weise zuvor bereits CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt hatte. Der neue sächsische CDU-Landtagsfraktionschef Christian Hartmann hatte eine Koalition mit der AfD nicht ausgeschlossen. "Das werden Sie jetzt von mir in dieser Form auch nicht hören", hatte er auf eine Frage MDR gesagt. Es gelte, nach der Wahl am 1. September vernünftige Entscheidungen zu treffen. Merkels Herausforderer Knopp sieht das ähnlich: "Man sollte zu jeder demokratisch gewählten Partei den Kontakt suchen", sagte er.