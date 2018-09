Wenn man sich bei dieser großen Koalition auf eines verlassen kann, dann darauf, dass die nächste Krise sicher kommt. Dass es allerdings nur noch zwei Tage braucht, damit nach der letzten großen Einigung schon wieder alles in Frage steht, damit hatte niemand gerechnet. Nun hat es also Volker Kauder getroffen, dessen Wahl zum Vorsitzenden der Unionsfraktion als ausgemachte Sache galt: Man wäre ja wahnsinnig, gerade jetzt den eigenen Vorsitzenden und wichtigsten Mann der Kanzlerin abzuschießen, so hörte man es überall. Doch es kam anders, der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion heißt nun Ralph Brinkhaus und die Kanzlerin, die heftig für Kauder geworben hatte, kann sich nun nicht einmal mehr auf die eigene Fraktion verlassen.

Ob nun, im Herbst 2018, tatsächlich der Anfang vom Ende einer Ära beginnt, das bleibt derzeit noch im Verborgenen. Sichtbar ist aber bereits etwas anderes: Die Union verändert ihr Gesicht, es herrscht eine Zeitenwende, die sich mit den politischen Kampfbegriffen wie "Rechtsruck" oder "Kanzlerinnendämmerung" nur unzureichend beschreiben lässt.

Seit ihrer Gründung war die Union eine Partei, der das Ideologische, ja sogar weithin das Programmatische stets ganz und gar wesensfremd war. Zur Macht pflegte sie ein unsentimentales Verhältnis, der Pragmatismus war ihr oberstes Politikprinzip.

Nicht zu viel Debatte und Diskurs

Wie auch sonst hätte man dieses fragile und historisch ganz und gar unwahrscheinliche Bündnis in den Vierzigerjahren überhaupt zusammenschmieden sollen? Katholiken und Protestanten, Alt-Nazis und Dissidenten, rheinische Industriearbeiter und norddeutsche Junker. Die Union wurde auch deshalb zur ersten bundesrepublikanischen Volkspartei, weil es ihr stets am besten gelang, unterschiedliche Interessen bereits im Vorfeld zu erspüren, sie auszugleichen und die Partei nicht durch zu viel Debatte und Diskurs zu belasten.

Die Kritiker verspotteten die Unionsparteien stets für diese Kultur des Ausgleichs. Für ihre Kungelrunden, die bräsigen Parteitage, die programmatische Ambitionslosigkeit. Aber nur durch die Transzendierung des Kompromisses konnte die Union werden, was sie heute noch immer sein will: Die Machtmaschine und Konsensmotor der Republik.

Von den Sozialdemokraten erwarteten die Wählerinnen und Wähler Aufbruch und Emotion, immer neue wegweisende Projekte, am liebsten sowieso "eine Vision". Entsprechend gespalten war lange Zeit das Verhältnis der SPD zur Macht. Irgendwie strebte man sie zwar an, ekelte sich aber gleichzeitig vor ihr, schließlich bedeute Macht auch Biegsamkeit und dass man sich von der reinen Lehre scheibchenweise verabschiedet.

Die Union war agiler als die SPD

Die Wählerinnen der Union indes forderten von ihrer Partei vor allem, dass sie ordentlich regiert, dass sie für Stabilität sorgt und die Bürger mit Politik ansonsten nicht weiter behelligt. Die scheinbar träge Union war eben darum oft agiler als die Sozialdemokraten. Für die SPD bedeutete jeder Kurswechsel tiefe Schmerzen und große Läuterung. Die Union kannte solche Probleme nicht.

Angela Merkel hat in ihrer Karriere all das meisterhaft verstanden. Schneller als die meisten anderen Politiker gelang es ihr, Stimmungswechsel in der Bevölkerung zu erahnen, aufzusaugen und geräuschlos in Politik umzusetzen. Sie erklärte nicht viel, sondern handelte – und so steckte in ihr immer mehr von Konrad Adenauer und Helmut Kohl, als die selbsternannten Bewahrer eines vagen Konservatismus sehen konnten.

Dass dieses Prinzip an ein Ende kommt, konnte man seit einiger Zeit erkennen. Von "CDU pur" war nach der Bundestagswahl viel die Rede, von einem Identitätsvakuum. Ausgerechnet die CDU, die sonst so kritisch allem Grundsätzlichen gegenübersteht, wollte ihre Probleme plötzlich mit einem Grundsatzprogramm lösen. Dabei galt doch eigentlich die alte Kurt-Biedenkopf-Regel, dass Programmschreiber in der Union jene seien, die man irgendwie beschäftigen müsse, damit sie kein Unheil anrichten.