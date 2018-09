Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Bevölkerung nach den Ereignissen von Chemnitz aufgerufen, sich nicht einschüchtern zu lassen. "Eine Minderheit in Chemnitz versucht, das Land mit Worten und Hass zu prägen. Dem werden wir uns entgegenstellen", sagte Kretschmer beim Volksfest Tag der Sachsen in Torgau.

Über den Angriff auf ein jüdisches Lokal in Chemnitz zeigte sich Kretschmer erschüttert. "Das ist eine ganz schändliche Tat. Es zeigt, wie sehr sich da die Gewalt Bahn bricht", sagte der Regierungschef. "Wir sind dabei, diese Sache aufzuklären. Ich hoffe, dass es gelingt, die Täter dingfest zu machen und zu verurteilen." Am Freitagabend hatte Kretschmer laut Regierungssprecher Ralph Schreiber mit dem Betreiber telefoniert. Kretschmer wolle sich mit ihm treffen, sagte Schreiber. Ein Termin stehe noch nicht fest. Zuvor habe der Wirt in einem bewegenden Brief an Kretschmer den Angriff auf sein Lokal geschildert.

Die Welt hatte berichtet, dass Neonazis während der ersten Ausschreitungen in Chemnitz am 27. August auch das Restaurant angegriffen hatten. Laut dem Bericht zerstörten sie eine Scheibe und riefen unter anderem "Hau ab aus Deutschland, du Judensau". Der Inhaber wurde demnach durch einen Steinwurf an der Schulter verletzt. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, der Wirt habe Anzeige erstattet, Spezialisten des sächsischen Extremismus-Abwehrzentrums hätten die Ermittlungen übernommen. Derzeit werde Bildmaterial ausgewertet. Es müsse von einem antisemitischen Hintergrund ausgegangen werden, sagte der Sprecher.



Nach Welt-Informationen soll es zunächst Ermittlungspannen gegeben haben. So habe der Staatsschutz die Wurfgegenstände erst am vergangenen Donnerstag sichergestellt. Auch die Schäden des Lokals seien erst zehn Tage nach der Tat aufgenommen worden. Bis dahin seien die Polizei und das Innenministerium nur von "versuchter Sachbeschädigung" ausgegangen. Laut Welt am Sonntag wird beim ermittelnden Generalstaatsanwalt nun geprüft, ob ein Verfahren wegen schweren Landesfriedensbruchs und Körperverletzung infrage komme.

Polizeigewerkschaften fordern Zurückhaltung von Politikern

In die Debatte, ob es im Zuge der Ausschreitungen in Chemnitz Hetzjagden auf Menschen ausländischen Aussehens gab oder nicht, haben sich unterdessen Deutschlands Polizeigewerkschaften eingeschaltet. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow, rief Politiker in der Rheinischen Post zur Zurückhaltung auf und warnte vor übereilten Interpretationen. "Es hat keine Hetzjagd per Definition gegeben, also dass da bewaffnete Menschen ihre Opfer durch die Straßen jagen, aber es war keineswegs eine friedliche Veranstaltung", sagte Malchow. Was es aber gegeben habe, seien Körperverletzungen, Beleidigungen und Hitlergrüße. "Politiker sollten sich bei heiklen Themen erst dann äußern, wenn verlässliche Informationen vorliegen. Alles andere ist kontraproduktiv und führt nur zu Fehlinterpretationen", sagte der Gewerkschafter.



Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, äußerte sich ähnlich. "Mit dem Begriff Hetzjagd ist Schindluder getrieben worden. Es wäre gut, wenn sich alle Politiker mal eine Woche zurückhalten würden und sich einen zurückhaltenden Sprachgebrauch auferlegen", sagte Wendt.

Maaßen in der Kritik

In Chemnitz war in der Nacht zum 26. August ein 35-jähriger Deutschkubaner erstochen worden. Drei Asylbewerber sind dringend tatverdächtig, zwei von ihnen sitzen bereits in Untersuchungshaft. Der Vorfall hatte in Chemnitz teils gewaltsame Proteste ausgelöst, an denen auch Rechtsextreme beteiligt waren. Auf Videos im Internet sind Szenen zu sehen, die Angriffe auf Migranten zeigen.



Um die Deutung der Videoinhalte und die Echtheit der Aufnahmen ist eine heftige Debatte entbrannt. Kretschmer hatte im sächsischen Landtag gesagt: "Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, es gab keine Pogrome." Der Satz hatte viel Kritik ausgelöst. Für erneute Aufregung sorgte Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Der Chef des Inlandsgeheimdienstes sagte der Bild-Zeitung, ihm lägen "keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben." Weiter sagte Maaßen: "Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist." Nach seiner "vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken." Maaßen steht seither heftig in der Kritik. Mehrere Politikerinnen forderten seinen Rücktritt.