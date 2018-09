Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat nach den rechten Ausschreitungen der jüngsten Zeit vor einer Verharmlosung gewarnt. Für "Ausländerfeindlichkeit, Hitlergrüße, Nazisymbole, Angriffe auf jüdische Einrichtungen" dürfe es "weder Nachsicht noch verständnisvolle Verharmlosung geben", sagte der CDU-Politiker zu Beginn der ersten Bundestagsdebatte nach der parlamentarischen Sommerpause. Außerdem sei das Demonstrationsrecht "kein Freibrief für Gewaltexzesse".

Schäuble bezog sich konkret auf Chemnitz, wo es nach der Tötung eines 35-Jährigen mehrfach Kundgebungen rechter und rechtsradikaler Gruppen gegeben hatte, die teilweise in Ausschreitungen mündeten. "Die Ereignisse in Chemnitz zwingen uns, zu unterscheiden zwischen unentschuldbaren Gewaltexzessen und den Sorgen, die viele Bürger umtreiben", sagte der Bundestagspräsident. Das Gewaltmonopol des Staates und die Durchsetzung des Rechts seien "nicht relativierbar".

Zugleich äußerte Schäuble Verständnis für das Unbehagen mancher Bürgerinnen und Bürger angesichts hoher Zuwanderungszahlen. "Menschen, die sich vor zu vielen und schnellen Veränderungen in ihrer Lebens- und Erfahrungswelt fürchten, auch vor zu viel Zuwanderung in kurzer Zeit, solche Menschen müssen genauso ernst genommen werden wie jene, die in einer enger zusammenwachsenden Welt für Offenheit und für globale Solidarität eintreten."

"Wir brauchen keine Revolution"

Die letzten Wochen hätten vor Augen geführt, dass in Teilen der Bevölkerung die Verunsicherung wachse und sich die Gesellschaft spalte, sagte Schäuble. Zwar gehörten "unterschiedliche Interessen, Lebensstile, Meinungen" zur freiheitlichen Ordnung dazu. Auch seien öffentliche Debatten notwendig, zu denen auch Demonstrationen gehörten. Entscheidungen müssten jedoch demokratisch legitimiert sein und könnten nicht "auf der Straße gefunden werden".

Schäuble rief zu einer Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts auf. "Wir brauchen keine Revolution, sondern einen starken und toleranten Rechtsstaat", sagte der CDU-Politiker. Darauf müsse man bestehen.