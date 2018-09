Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die Deutschen aufgefordert, sich stärker für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einzusetzen. "Meine Generation hat Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie geschenkt bekommen, sagte Maas der Bild am Sonntag. "Wir mussten das nicht erkämpfen, nehmen es teilweise als zu selbstverständlich wahr. Es hat sich in unserer Gesellschaft leider eine Bequemlichkeit breit gemacht, die wir überwinden müssen."



Mit Blick auf die rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz forderte der Minister: "Da müssen wir dann auch mal vom Sofa hochkommen und den Mund aufmachen. Die Jahre des diskursiven Wachkomas müssen ein Ende haben." Maas wurde nach eigenen Angaben "sehr oft" von seinen europäischen Kollegen auf die rechtsextremen Aufmärsche angesprochen. Wenn es um Ausländerfeindlichkeit, Rechtsextremismus und Rassismus gehe, werde Deutschland zu Recht ganz besonders kritisch beäugt.

Maas fürchtet um Deutschlands Ruf in der Welt

"Wenn auf unseren Straßen heute wieder der Hitlergruß gezeigt wird, ist das eine Schande für unser Land", sagte Maas. Nun sei die ganze Gesellschaft gefordert, um Deutschlands Ruf in der Welt zu retten: "Wir müssen uns den Rechtsextremen entgegenstellen. Wir dürfen uns nicht wegducken. Wir müssen Gesicht zeigen gegen Neonazis und Antisemiten. Nur dann werden fremdenfeindliche Untaten das Ansehen Deutschlands nicht nachhaltig beschädigen."

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) sagte der Zeitung, die Ermittlungen in Chemnitz müssten aufklären, inwieweit rechtsextreme Netzwerke hinter den Demonstrationen und ausländerfeindlichen Ausschreitungen stecken. "Wir dulden nicht, dass Rechtsradikale unsere Gesellschaft unterwandern."



Die deutsche Journalistin Meşale Tolu, die bis vor kurzem in der Türkei in Untersuchungshaft saß, fühlt sich durch die Ausschreitungen erschüttert. "Das hat mir Angst gemacht", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Zwar gebe es bekanntlich in einigen Ländern Europas einen aus ihrer Sicht gefährlichen Rechtsruck. "Aber in Deutschland haben wir doch die Diktaturen in der Schule behandelt. Wir wissen doch, dass es bei uns eine Zeit gab, in der Menschen systematisch gehetzt, vertrieben oder umgebracht wurden." Sie fürchte durchaus, dass sich so etwas wiederholen könnte. "In der Türkei habe ich gesagt, ich wolle in die Sicherheit und Geborgenheit in Deutschland zurückkehren - und dann diese Bilder aus Chemnitz", erzählte sie. "So fing es einst an. Damals hat man das solange toleriert bis es zu spät war."

Der Generalbundesanwalt hat sich in dieser Woche in die Ermittlungen in Chemnitz eingeschaltet, weil es bei Demonstrationen zu ausländerfeindlichen Ausschreitungen und zum Zeigen des Hitlergrußes gekommen war. Zuvor war ein 35-jähriger Deutscher bei einer Messerattacke in Chemnitz getötet worden, zwei weitere Männer wurden verletzt. Als Tatverdächtige sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft.