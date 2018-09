Der aus Thüringen stammende Fraktionsgeschäftsführer der SPD im Bundestag, Carsten Schneider, warnt nach dem Konzert gegen Rassismus vor weiteren Problemen mit Rechtsextremismus in Ostdeutschland. "Die Situation in Ostdeutschland ist fragil. Die Demokratie dort ist nicht so gefestigt, die politische Mitte nicht so stark. Ich bin sehr besorgt", sagte er in der Phoenix-Fernsehsendung Unter den Linden.



Bei dem Konzert unter dem Motto #wirsindmehr spielten am Montagabend in Chemnitz Bands wie die Toten Hosen, Kraftklub und die Rapper Marteria und Casper. Die Stadt bezifferte die Zahl der Besucher auf 65.000. Nach Polizeiangaben blieb es friedlich. Geplante Gegenveranstaltungen des ausländer- und islamfeindlichen Bündnisses Thügida und der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz waren von der Stadt untersagt worden.

Nach dem Konzert wandte sich die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch auf Twitter an die Besucher und schrieb: "Ihr seid nicht mehr. Ihr seid Merkels Untertanen, ihr seid abscheulich – und ihr tanzt auf Gräbern." Dieser Tweet wiederum löste zahlreiche empörte Reaktionen aus.



1/19 Tausende Menschen warten auf den Beginn des Konzerts in Chemnitz. © Hannibal Hanschke/Reuters 2/19 Wegen des erwarteten Andrangs wurde die Bühne vom Karl-Marx-Denkmal zum großen Parkplatz an der Johanniskirche verlegt. © Jens Meyer/AP/dpa 3/19 Unter dem Motto "Herz statt Hetze" demonstrierten schon am vergangenen Wochenende mehrere Tausend Menschen in Chemnitz gegen Fremdenfeindlichkeit – auch zu dem Konzert brachten Menschen Protestplakate mit. © John MacDougall/AFP/Getty Images 4/19 Das Konzert begann am Nachmittag mit einer Schweigeminute für den 35-jährigen Daniel H., der vor gut einer Woche in Chemnitz durch Messerstiche getötet wurde. © Hannibal Hanschke/Reuters 5/19 Vor dem Konzert gab es eine Kundgebung gegen Rechtsextremismus. © Jens Meyer/AP/dpa 6/19 Die Konzertteilnehmer setzten ein Zeichen gegen Diskriminierung und Hass. © John MacDougall/AFP/Getty Images 7/19 In einem gemeinsamen Statement der teilnehmenden Musiker hieß es: "All den Menschen, die von den Neonazis angegriffen wurden, wollen wir zeigen, dass sie nicht alleine sind." © Sebastian Kahnert/dpa 8/19 Der Hip-Hop-Sänger Trettmann startete das Konzert. © Sebastian Willnow/dpa 9/19 "Lieber solidarisch als solide arisch!", steht auf einem Plakat. Die Polizei ist während des Konzerts mit einem verstärkten Aufgebot im Einsatz und erhält Unterstützung von Beamten aus Berlin, Bremen, Thüringen und weiteren Bundesländern. © John MacDougall/AFP/Getty Images 10/19 Sänger Monchi von der Band Feine Sahne Fischfilet sagte, man müsse sich entgegenstellen, "wenn so ein rassistischer Mob einen Mord instrumentalisiert", und sich mit den Leuten solidarisieren, "die sich in solchen Situationen gerade machen". © Hannibal Hanschke/Reuters 11/19 Die Menge jubelt während den Auftritten der deutschen Bands. Demonstrationen des ausländer- und islamfeindlichen Bündnisses Thügida (Thüringen gegen die Islamisierung des Abendlandes) und der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz hatte die Stadt vor dem Open Air untersagt. © Jens Meyer/AP/dpa 12/19 Sänger Maxim der Hip-Hop-Band K.I.Z. © Sebastian Kahnert/dpa 13/19 Zuschauer zündeten bunte Rauchfackeln an. © Hannibal Hanschke/Reuters 14/19 Menschen schauen das #wirsindmehr-Konzert von einem Notfall-Treppenhaus aus. © John MacDougall/AFP/Getty Images 15/19 Schon zu Beginn des Konzerts waren nach Schätzungen der Stadt Chemnitz rund 40.000 Menschen auf dem Parkplatz vor der Johanniskirche zusammengekommen – inzwischen gehen die Behörden von 65.000 Teilnehmern aus. © Matthias Rietschel/Getty Images 16/19 Die Rapper Casper (l) und Marteria stehen auf der Bühne. Der Rostocker Marteria alias Marten Laciny hatte vor dem Konzert gesagt, es gehe ihm mit seinem Auftritt "um die Leute in Sachsen, die für Vielfalt und für verschiedene Kulturen stehen". © Sebastian Kahnert/dpa 17/19 Felix Brummer, der Sänger der Rockband Kraftklub aus Chemnitz, heizt bei dem Konzert gegen Rechts die Menge an. © Sebastian Willnow/dpa 18/19 Menschen sitzen auf einer Bushaltestelle und schauen das Konzert. © John MacDougall/AFP/Getty Images 19/19 Das Konzert endete mit dem Auftritt der Toten Hosen. Sänger Campino hatte im Vorhinein gesagt, "alles, was Anstand hat", müsse sich gegen den rechten Mob stellen. © Hannibal Hanschke/Reuters

Der sächsische Landtag will Hintergründe und Folgen der Vorfälle aufarbeiten, die seit dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen bundesweit für Erschrecken sorgen. Dazu hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) für Mittwoch eine Regierungserklärung angekündigt. In Chemnitz war es zuvor tagelang zu Demonstrationen von Rechtsgerichteten, Neonazis und Gegnern der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung sowie zu Gegenprotesten gekommen.



Anlass war, dass ein Deutscher erstochen worden war, mutmaßlich von einem Iraker und einem Syrer, die inzwischen in Untersuchungshaft sitzen. Im Zusammenhang mit den Protesten und Demonstrationen in Chemnitz gibt es bisher 51 Ermittlungsverfahren. Meist sind die Täter unbekannt, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Dresden mitteilte.



Sachsens Landesintegrationsministerin Petra Köpping (SPD) will am Dienstag eine Streitschrift vorlegen, in der sie eine gesamtdeutsche Aufarbeitung der Nachwendezeit fordert. Köpping sieht in unbewältigten Ungerechtigkeiten und Lebensbrüchen nach der Wende eine der Ursachen für die Wut und Unzufriedenheit vieler Ostdeutscher.