Diesmal sind es nicht mehr, sondern weniger. Am Montag standen sie vor 65.000 Menschen auf der Bühne auf dem Platz vor der Johanniskirche und eröffneten mit einer lauten, antifaschistischen Rede das Konzert #wirsindmehr, bevor Künstler wie Trettmann, Feine Sahne Fischfilet und die Toten Hosen auftraten. Heute, an diesem frühen Freitagabend, folgen der Demonstration des Bündnisses Chemnitz nazifrei etwa 1.000 Menschen. Sie treffen sich auf dem Platz vor der Stadthalle. Der Himmel ist blau, die umliegenden Häuser sind strahlend grau. Die Stimmung ist gelöst. Man sitzt auf dem Boden, teilt Brötchen und Limonade. Als hätte sich nach all diesen Tagen so etwas wie Routine eingestellt.

Es sind – wie auch am Montag – vor allem junge Menschen in ihren Zwanzigern in Kapuzenpullis und Windbreakern, die dem Aufzug der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz etwas entgegensetzen wollen. Sie hat sich zeitgleich vor dem Karl-Marx-Monument auf der anderen Straßenseite versammelt. Parteien wie Bündnis 90/Die Grünen, die am vergangenen Samstag und am Montag große Präsenz gezeigt hatten, fehlen. "Seid laut, wir sind wenig", rufen die Veranstalter ins Mikrofon. Trotzdem sind 1.000 Menschen, mobilisiert in nicht einmal 24 Stunden, sehr viel für Chemnitz.

Ein palästinensischer Geflüchteter mit kurzen schwarzen Haaren und blauem Hemd tritt vor die Demonstranten. Er sagt: "Wenn mir jemand garantiert, dass ich nicht sterben muss, wenn ich zurück nach Hause gehe, bin ich bereit, in einer halben Stunde meine Sachen zu packen." Und: "Die Migration ist nicht die Mutter aller Probleme. Die Politik ist die Mutter aller problematischer Migration." Applaus, lang und laut. Darum geht es hier: Um Solidarität mit jenen, die sich dieser Tage in Chemnitz vor rechtsextremen Übergriffen fürchten müssen.

"Wir sind Demokraten"

Wenige Meter hinter dem Redner steht die Polizei und versperrt die Sicht auf die Gegenseite. Sie ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, kontrolliert Personalien und hat beide Versammlungsorte mit Gittern voneinander abgetrennt. Diesmal soll es keine Zusammenstöße geben. Diesmal ist man vorbereitet, weniger angespannt, höflicher, schneller.

Vor dem Karl-Max-Monument, auf dessen Sockel immer noch das Plakat mit der Aufschrift "Chemnitz ist weder grau noch braun" klebt, haben sich im Laufe des Abends rund 2.350 Menschen hinter Pro Chemnitz versammelt. Darunter zwei Frauen Ende Vierzig in bunten Leinenkleidern und noch bunteren Halstüchern. Im ersten Moment glaubt man, die beiden hätten sich verirrt, wären versehentlich auf der falschen Seite gelandet. Sie passen nicht zu den alten Herren in Beige und den anderen Frauen mit den grimmigen Gesichtern. Und schon gar nicht zu den Rockern und Neonazis.

Aber der Schein trügt. Sie wissen sehr genau, wo sie stehen und warum. Die kleinere der beiden erzählt, dass sie selbst mit einem arabischen Mann verheiratet war, Muslime in ihrem Bekanntenkreis hat, immer wieder Geflüchteten geholfen und sie aufs Amt begleitet hat. Doch die Gewalt müsse endlich aufhören. Die ausländischen Kriminellen und Straftäter müssten endlich abgeschoben werden, "das Strafgesetz auch Anwendung finden".



Dass unter Pro Chemnitz am vergangenen Samstag rechtsextreme Parolen gerufen und Hitlergrüße gezeigt wurden, möchte sie nicht glauben. Ihre Freundin sei hier, weil sie den Glauben an den Rechtsstaat verloren habe und an Angela Merkel. Das eint sie mit dem Rest. "Merkel muss weg" wird der lauteste Schlachtruf dieses Protests sein.

Bevor sich der Zug in Bewegung setzt, mahnt der Sprecher von Pro Chemnitz die Demonstranten, Journalisten nicht anzugreifen. Außerdem seien Faschisten und "Rechten-Arm-Heber" hier nicht geduldet. "Wenn ihr bei 1945 stehen geblieben seid, ist das okay, aber dann seid ihr hier nicht richtig. Wir wollen die Probleme 2018 angehen. Wir sind Demokraten", ruft er. Auch SPD-Wähler und Grüne seien willkommen. Es ist ein Versuch, sich in die Mitte der Gesellschaft zu drängen. Er wird noch absurder, als die Menge anfängt, "Wir sind mehr" zu schreien, als sie sich die Botschaft der Gegenseite aneignet.