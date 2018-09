Im SPD-Vorstand wird die neue Einigung der Koalition zur Zukunft von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen nach Angaben aus Parteikreisen mitgetragen. In der Sitzung am Vormittag seien die Stellungnahmen überwiegend darauf hinausgelaufen, dass man mit der Einigung leben könne, sagte ein Teilnehmer der Nachrichtenagentur Reuters. Es habe allerdings Kritik gegeben, dass es insgesamt nicht gut gelaufen sei. Der Vertrauensverlust sei immens. SPD-Nachwuchschef Kevin Kühnert habe Parteichefin Andrea Nahles gedankt für das, was sie erreicht habe, hieß es an anderer Stelle. Man solle jetzt aber keine Euphorie verbreiten, sondern sich in Demut üben.

Kühnert gilt als Wortführer der Gegner der großen Koalition innerhalb der SPD. Öffentlich hat er sich bisher zur Einigung der Koalitionsspitzen vom Sonntagabend nicht geäußert. Während sich die SPD-Spitze zufrieden zeigte mit der Einigung, gibt es innerhalb der Partei aber auch massive Kritik an SPD-Chefin Nahles: "Das Vertrauen in die Regierungsfähigkeit der großen Koalition ist massiv beschädigt", sagte die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange im RBB Inforadio. Die linken SPD-Politiker Matthias Miersch und Hilde Mattheis sprachen angesichts des tagelangen Streits um die Versetzung Maaßens von einem "Trauerspiel".

Am Sonntag waren die Parteispitzen von Union und SPD ein weiteres Mal zusammengekommen, um über die Personalie Maaßen zu verhandeln. Sie einigten sich darauf, den bisherigen Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz nicht wie ursprünglich geplant zum Innenstaatssekretär zu befördern, sondern ihn zum Sonderberater im Bundesinnenministerium mit dem Rang eines Abteilungsleiters zu machen. Durch die Versetzung bekommt Maaßen nun doch keine Gehaltserhöhung, wie es als Staatssekretär der Fall gewesen wäre.

Diese Planänderung geht auf die Initiative von Nahles zurück. Die SPD-Chefin hatte am vergangenen Freitag in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer appelliert, die Einigung noch einmal zu überdenken. Die durchweg negativen Reaktionen aus der Bevölkerung hätten gezeigt, "dass wir uns geirrt haben", schrieb Nahles. Am Montag gestand auch die Kanzlerin ein, im Fall Maaßen Fehler gemacht zu haben.



Die stellvertretende Parteivorsitzende Manuela Schwesig sagte nun, viele Menschen seien der Ansicht, es sei "gut und richtig", dass Nahles diesen Fehler erkannt habe und in die Offensive gegangen sei. Es sei eine "Stärke, wenn man erkennt, da ist etwas schiefgelaufen, und man korrigiert das". Die Menschen hätten die Bundesregierung bislang nur als zerstritten wahrgenommen. "Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass Andrea Nahles auf der einen Seite versucht, die SPD zu profilieren, auf der anderen Seite aber die Pflicht hat, mit dem Koalitionspartner – eben nicht Koalitionsfeind – gute Lösungen für unser Land zu finden. Das geht eben nicht in einer Person."

Keine Belohnung sei ein gutes Ergebnis

Simone Lange appellierte an die Koalitionsparteien, wieder zusammenzuarbeiten. "Die Pflicht ist es, wenn man die Groko schon eingegangen ist, zu sagen: Alles klar, jetzt verstehen wir uns auch als Regierungspartner und machen gute Politik für die Menschen in diesem Land."

Mattheis und Miersch sprachen ebenfalls von einer "akzeptablen Lösung" im Fall Maaßen, da dieser nicht befördert werde. "Sonderbeauftragter, keine Gehaltsstufe höher, keine Belohnung, das ist ja nun mal ein Ergebnis, mit dem kann man einigermaßen leben", sagte der Bundestagsabgeordnete im Gespräch mit SWR2. Mattheis sagte, sie finde es in Ordnung, wenn man Fehler korrigiere. "Ich finde, das muss auch in der Politik erlaubt sein – und das erwarte ich auch in der Politik."

Die Versetzung von Maaßen war nötig geworden, nachdem der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz in einem Interview mit der Bild-Zeitung angezweifelt hatte, dass es in Chemnitz rechtsextremistische Hetzjagden gegeben habe.