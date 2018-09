Sollte man es nicht besser bleiben lassen? Die Frage erscheint berechtigt angesichts des unwürdigen Schauspiels, dessen neuester Akt am Sonntag im Kanzleramt aufgeführt wurde.



Der bisherige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen wird nun doch nicht Staatssekretär, sondern Sonderberater. Dafür darf der Staatssekretär von der SPD bleiben, der eher zufällig Opfer der ganzen Personalrochade wurde, was aber erst hinterher aufgefallen war und wiederum Andrea Nahles fast das Amt gekostet hätte. Zusätzliche Gelder für den neuen Beraterposten gibt es nicht, was wahrscheinlich bedeutet, dass Horst Seehofer seine Modelleisenbahn verkauft oder im Bundesinnenministerium jetzt der Kaffee mit Wasser verdünnt wird. Wieder einmal hat sich die Regierung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt wegen einer Nichtigkeit an den Rand des Abgrunds treiben lassen.

Tut die Politik nicht immer zu wenig?

Klar ist: Diese Koalition verbindet nicht mehr viel. Aber das ist kein Grund, die Sache zu beenden, wie es viele jetzt fordern.

Denn es gehört zu den Merkwürdigkeiten dieser Tage, dass trotz der chaotischen Zustände regiert wird. Und das vergleichsweise ordentlich. Das Kabinett hat ein Sofortprogramm für die Pflege beschlossen, das neue Stellen und bessere Arbeitsbedingungen vorsieht. Es gibt mehr Geld für Kitas und Sozialwohnungen, die Renten bleiben bis 2025 stabil, das Wohngeld wird erhöht. Der Dauerstreit der Koalitionsspitzen lenkt davon ab, dass in den meisten Ministerien an Gesetzentwürfen gearbeitet wird, die das Land zumindest ein kleines Stück voranbringen sollen.

Reicht das, um die Wohnungsnot, die Pflegekrise und den Engpass bei der Kinderbetreuung zu beenden? Sicher nicht. Und schon gar nicht bis übermorgen. Gemessen an der Dringlichkeit der Probleme tut die Politik also eindeutig zu wenig. Aber ist das nicht fast immer so? Ist es nicht vielleicht sogar der Modus demokratisch verfasster Politik, die widerstreitende Interessen ausgleichen und Verfassungsregeln einhalten muss?

Die Richtung stimmt

Zur Erinnerung: Als Gerhard Schröder einst die Agenda 2010 umsetzte, warf man ihm vor, sein Maßnahmenkatalog sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung, reiche aber bei Weitem nicht aus. Heute gilt er als Großreformer. Was die Koalition bislang auf den Weg gebracht hat, ist mit der Agenda nicht zu vergleichen. Aber die Richtung stimmt und darüber kann man in diesen Zeiten schon froh sein. Ein Kitaplatz ist ein Kitaplatz – und irgendwo muss man schließlich anfangen, nachdem die öffentliche Infrastruktur über Jahrzehnte vernachlässigt wurde.

Vor allem außenpolitisch wäre ein Koalitionsende ein Desaster. In wenigen Wochen muss der Austritt Großbritanniens aus der EU geregelt werden, danach ist die Reform der Währungsunion an der Reihe, dann wird praktisch die gesamte Führungsriege – die Präsidenten der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank und des Europäischen Rates – ausgetauscht. Darüber hinaus tritt demnächst die zweite Stufe der US-amerikanischen Finanzsanktionen gegen den Iran in Kraft, die gegen internationale Vorschriften verstoßen und eine robuste Antwort der Europäer erfordern. Sonst herrscht endgültig das Recht des Stärkeren.

Neuwahlen wären ein Fehler

Während also die Welt sich neu ordnet, soll Deutschland mit sich selbst beschäftigt sein und solange wählen, bis ein Ergebnis herauskommt, mit dem alle irgendwie zufrieden sind? Es wäre ein schwerer Fehler, dessen Folgen noch lange zu spüren wären. Er wäre umso tragischer, als der Regierung klar geworden zu sein scheint, was auf dem Spiel steht. Finanzminister Olaf Scholz ist zu Kompromissen bei der Reform der Währungsunion bereit und Außenminister Heiko Maas hat erkannt, dass die Stärkung der europäischen Souveränität der Schlüssel zur Bewältigung der geopolitischen Verwerfungen der vergangenen Jahre ist.

Aber könnte die Fortsetzung der Koalition die Zustimmung für die Volksparteien nicht weiter erodieren lassen? Das Risiko besteht. Doch gerade dann Neuwahlen zu veranstalten, wenn diese Zustimmung auf einem Rekordtief angelangt ist, wirkt nicht wie ein durchdachter politischer Schachzug. Und: Umfragen sind immer Momentaufnahmen. Wenn man in Berlin für ein paar Wochen auf das unnötige Gezänk beim Thema Flüchtlingspolitik verzichten würde, dann würde wahrscheinlich auch die Bevölkerung wieder anerkennen, dass in der Regierung ein paar Leute sitzen, die tatsächlich damit ringen, konkrete Probleme zu lösen. In dieser Hinsicht hat die AfD überhaupt nichts anzubieten.

Es wäre zumindest einen Versuch wert.