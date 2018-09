Die langjährige CSU-Politikerin Gerda Hasselfeldt hat gelernt, sich durchzusetzen. Aufgewachsen im erzkonservativen Niederbayern als eines von sechs Kindern, interessierte sie sich schon früh für Politik und durchbrach das damalige Rollenbild: Die studierte Volkswirtin schaffte es, zu einer der mächtigsten Frauen in der CSU zu werden. Im Interview blickt die 68-Jährige auf Frauenförderung und die aktuelle Lage der CSU. Das Gespräch wurde vor dem neuen Koalitionsstreit um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen geführt.

ZEIT ONLINE: Frau Hasselfeldt, Sie waren auf vielen bedeutenden Posten die erste Frau: finanzpolitische Sprecherin, Spitzenkandidatin der CSU für die Bundestagswahl, Landesgruppenchefin der CSU-Bundestagsabgeordneten und jetzt DRK-Präsidentin. Warum nicht auch erste bayerische Ministerpräsidentin?

Gerda Hasselfeldt: Ach wissen Sie, die letzten sechseinhalb Jahre meiner politischen Arbeit, in der ich Landesgruppenchefin war, waren ein Volldampfgeschäft. Es waren für mich die spannendsten Jahre in der Politik und auch die einflussreichsten. Aber ich bin sehr froh, dass ich gerade auf diesem Höhepunkt gesagt habe: Es ist gut.

ZEIT ONLINE: Warum haben Sie 2017 aufgehört?

Gerda Hasselfeldt: Es konnte nicht noch interessanter werden. Deshalb habe ich mich aus freien Stücken entschieden, nach insgesamt 30 Jahren nicht noch einmal für den Bundestag zu kandidieren, um für Jüngere Platz zu machen: Politik lebt auch vom Wechsel.



ZEIT ONLINE: Wann wird es die erste bayerische Ministerpräsidentin geben?

Gerda Hasselfeldt:Das ist schwer zu sagen. Wenn Sie eine Woche vor meiner Wahl zur Landesgruppenchefin gefragt hätten, ob man sich vorstellen kann, dass eine Frau die CSU-Landesgruppe führt, hätte jeder mit Nein geantwortet. Dann hat es sich aber doch so ergeben. Ich habe das Amt zwei Wochen lang abgelehnt, weil ich eigentlich mit dem Posten der Bundestagsvizepräsidentin ganz zufrieden war. Aber viele Kolleginnen und Kollegen und auch der Parteivorsitzende haben mich darum gebeten – und ich bin dem nachgekommen. Damit war für die vier Männer, die gerne die Landesgruppe geführt hätten, klar: Wenn die kandidiert, kandidiert kein anderer.



ZEIT ONLINE: Sie waren 1989 auch die erste CSU-Bundesministerin. Mit 38 Jahren wurden Sie Bauministerin im Kabinett von Kanzler Helmut Kohl. Weil Sie eine Frau waren?

Gerda Hasselfeldt: Das mag eine Rolle gespielt haben, aber ich habe es nicht hinterfragt, weil auch alles so schnell ging: Ich war gerade zwei Jahre im Parlament und musste mich als Bauministerin rasch einarbeiten. Helmut Kohl und Theo Waigel haben mir damals gesagt: Wir trauen dir das zu. Als ich Kohl später fragte, wie er ausgerechnet auf mich gekommen sei, sagte er, er habe mich reden und argumentieren gehört. Das habe ihn beeindruckt.

ZEIT ONLINE: "Ergeben" sich Frauenkarrieren eher, während Männerbünde ihre Karrieren planen?

Gerda Hasselfeldt: Das mag sein, obwohl es nicht "die" Frauen und "die" Männer gibt. Ich glaube allerdings schon, dass für viele Frauen die berufliche Karriere nicht das Allerwichtigste ist. Sie reflektieren oft mehr, ob sie ein Amt mit ihren anderen Tätigkeiten in Einklang bringen können. Es ist ein Fulltimejob, der mehr als fünf Tage die Woche und mehr als acht Stunden am Tag beinhaltet. Mich hat das auch manchmal an meine Grenzen gebracht, als Mutter von zwei Kindern. Es ist hart, seine Tochter montagmorgens in den Kindergarten zu bringen und zu wissen, dass man sie eine ganze Woche nicht sehen wird. Mich hat das sehr traurig gemacht. Auch wenn ich natürlich wusste, dass mein Mann sich wunderbar um sie kümmert. Aber ich kann verstehen, dass Frauen sich so einen Spagat und familiären Teilverzicht gut überlegen.

Vielleicht warten Frauen auch eher darauf, dass das Amt zu ihnen kommt und nicht umgekehrt. Bei mir war es jedenfalls so. Bei der CSU kommt hinzu, dass die meisten Mandate über die Direktwahl in den Wahlkreisen gewonnen werden. Da können Sie nicht vorschreiben, nimm diese oder jenen. Das wäre demokratisch nicht zu rechtfertigen. Andere Parteien können das besser steuern, weil sie die Mandate über die Liste bekommen.

ZEIT ONLINE: Der Frauenanteil bei den CSU-Direktkandidaten beträgt etwa 17 Prozent. Das ist schon sehr wenig.

Gerda Hasselfeldt: Quantität ist nicht alles, was zählt. Auch wenn wir Frauen in der CSU zahlenmäßig nicht so stark vertreten sind, sollten Sie sehen, dass beispielsweise im bayerischen Kabinett viele Frauen in einflussreichen Positionen sind. Das zeigt doch: Ihnen wird viel zugetraut. Bei den Direktkandidatinnen haben wir tatsächlich noch Nachholbedarf. Aber in den Wahlkreisen ist eine Quote – für die ich mich auf unserem Parteitag 2010 in Bezug auf Führungsgremien der Partei ausgesprochen habe – nun einmal sehr schwierig vorzuschreiben.